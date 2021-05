Tidligere stjerne skal være Benny i Olsen-Banden

Det er ikke kun i Danmark, at Egon, Kjeld og Benny forsøger penge og kunst for flere millioner i de ikoniske Olsen-banden-film.

I Norge har filmene kørt næsten lige så længe som i Danmark, og nu er det blevet offentligt kendt, hvem der skal spille rollerne som Egon, Kjell (på norsk red.) og Benny i filmen 'Olsenbanden - Siste skrik'.

Det bliver Anders Baasmo i rollen som Egon Olsen, John Carew i rollen som Benny og Elias Holmen Sørensen i rollen som Kjell.

Sådan skriver norske NRK, der har talt med filmens instruktør Hallvard Bræin.

Den opmærksomme læser, der interesserer sig for fodbold, vil nok falde over navnet John Carew.

Den 41-årige skuespiller har nemlig en fortid som angriber på eliteplan med over 100 kampe i den engelske Premier League for Aston Villa samt 91 landskampe for det norske landshold. Det gør ham til en af Norges største fodboldspillere gennem tiden.

Han har tidligere fortalt til NRK, at hans helt store skuespillerdrøm er at blive Bond-skurk. Måske kommer han et skridt nærmere drømmen med rollen som Benny.

Skuespillerkarrieren startede ikke lang tid efter, at Carew trak sig tilbage fra professionel fodbold, hvor han også nåede forbi blandt andet spanske Valencia, italienske Roma og franske Lyon.

Ligner danske film

De norske versioner af Olsen-banden er hovedsageligt genindspilninger af de danske film, men den nye film bliver med en ny og moderne historie med Munchmuseet i Oslo i fokus.

- De skal være genkendelige for både dem, som har et nært forhold til de gamle film, selvom de (skuespillerne red.) skal fortolke rollerne, siger instruktør Hallvard Bræin.

Den første norske Olsen-banden-film udkom i 1969 og filmen 'Olsenbanden - Siste skrik' bliver den i rækken.

Første danske film udkom i 1968, og her i Danmark har man lavet 14 film.