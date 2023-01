Til angreb på Mbappé-rygte: - Ren ondskab

- Normalt kommenterer jeg ikke på rygter, men der er en grænse, som ikke bør krydses.

Sådan indleder den 28-årige model Rose Bertram en længere besked i sin story på Instagram.

Her går hun til angreb på en anonym Instagram-konto, der har flere hundredetusinde følgere og angiveligt har til formål at sprede rygter om kendisser.

Rose Bertram er blevet hårdt ramt af rygter på en anonym Instagram-konto: Foto: Vianney Le Caer/Ritzau Scanpix

Rose Bertram har tidligere dannet par med hollandske Gregory van der Wiel, da han spillede i Paris Saint-Germain.

Spekulationer om Mbappé

Kendisparret, der har et barn sammen, har været genstand for en del tabloidhistorier, da de angiveligt gik fra hinanden i sommer.

Siden da er der blevet spekuleret i, om Rose Bertram er begyndt at date den nuværende PSG-verdensstjerne Kylian Mbappé.

Men den anonyme Instagram-konto har taget rygterne et skridt videre og påstået, at Rose Bertram har forsøgt at blive gravid med den franske fodboldstjerne for at sikre sin fremtid økonomisk.

PSG-stjernen Kylian Mbappé er omdrejningspunktet i rygterne. Foto: Francois lo Presti/Ritzau Scanpix

Her går grænsen

Det er der, grænsen er blevet overtrådt, skriver den belgiske model.

- 2023 er for mig begyndt med mobning på nettet, og det er desværre det triste billede på, hvordan verden er i gang med at blive, skriver Rose Bertram og fortsætter.

- Intet som er sagt, skrevet eller påstået er sandt på nogen måde i denne sag. Sandheden kommer ikke fra en fremmed, som intet ved om livet og gemmer sig bag en skærm

- I en verden, hvor klik og likes er alt, der betyder noget, glemmer vi nogle gange, at vi stadig er mennesker, og at mobning på nettet desværre kan ødelægge liv. Derfor føler jeg behov for at sige fra.

- Der er så mange, som har det på denne måde, og der er bare ren ondskab, skriver Rose Bertram.