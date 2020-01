Tilbage efter fem års fravær

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) er efter fem års fravær atter en del af Den Internationale Olympiske Komité (IOC).

Det stod klart, da Fifa-præsident Gianni Infantino fredag ganske overbevisende blev valgt som IOC-medlem.

Infantino fik 63 stemmers opbakning, og blot 13 stemte imod optagelsen af den 49-årige schweizisk-italienske fodboldpræsident.

Også formanden for Den Japanske Olympiske Komité, Yasuhiro Yamashita, samt præsidenten for Det Internationale Tennisforbund (ITF), David Haggerty, blev helt som forventet stemt ind i IOC-familien.

For en måned siden afviste IOC-præsident Thomas Bach at indlemme Sebastian Coe, der er præsident for Det Internationale Atletikforbund (IAAF).

Årsagen blev forklaret med en interessekonflikt, da Coe er involveret i konsulentvirksomheden CSM, der samarbejder med IOC.

Løses den interessekonflikt, så har IOC-præsidenten tidligere bekræftet, at Sebastian Coe kan blive optaget i IOC i forbindelse med OL i Tokyo til sommer.

Hverken atletikforbundet eller Fifa har været en del af IOC siden 2015, da præsidenterne i begge forbund har været involveret i korruptionsskandaler, som førte til, at de begge trådte tilbage.

Det gjaldt for atletikpræsidenten Lamine Diack samt den tidligere Fifa-præsident Sepp Blatter.

Blatter måtte forlade præsidentjobbet blandt andet som følge af anklager om ulovlige pengetransaktioner til den daværende præsident i Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), Michel Platini.

I juni blev Gianni Infantino genvalgt som Fifa-præsident for de kommende fire år.

