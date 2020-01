Tjener mere på Instagram end fodbold: Runder 200 mio. følgere

Cristiano Ronaldo tjener mere på Instagram end på fodbold ...

Den 34-årige portugisiske verdensstjerne er ellers med en årsløn på omkring 230 mio. kr. blandt de bedst betalte sportsfolk i verden, men Ronaldo får endnu mere ud af at poste opslag på det sociale medie Instagram end ved plaffe bolde i nettet for Juventus.

Årsagen skal findes i Cristiano Ronaldos enorme popularitet. Onsdag rundede han 200 mio. følgere på Instagram som den første person nogensinde.

Cristiano Ronaldo giver store amerikanske stjerner som Arianna Grande, Selena Gomez og Kim Kardashian baghjul på det sociale medie, og hans evige rival Lionel Messi kan heller ikke følge med.

Argentineren har lige knap 142 mio. Instagram-følgere, hvilket dog er nok til en plads i top-10. I øvrigt er der kun tre sportsfolk på listen over de tyve personer med flest Instagram-følgere.

Udover Ronaldo og Messi har brasilianske Neymar succes på de sociale medier og kan fremvise en Instagram-konto med 132,6 mio. følgere.

Det amerikanske medie Forbes anslog sidste år, at Cristiano Ronaldo årligt tjente omkring 325 mio. kr. på Instagram.

Ingen når ud til så mange som ham, og det er de store firmaer klar til at betale mange penge for at blive en del af.

Ifølge Forbes tjente Ronaldo i omegnen af 6,6 mio. kr. per Instagram-opslag, og det beløb er næppe faldet. For Cristianos følgerskare stiger eksplosivt dag for dag og gør ham dermed endnu mere attraktiv.

For et år siden havde han 153,2 mio. følgere, ved nytår var tallet steget til 195,5 mio., og nu har han altså rundet de magiske 200 mio.

På gode dage kan Ronaldo godt få over 300.000 nye følgere i løbet af et døgn, og det er kun Instagrams egen konto, der har flere følgere (330 mio.).

Cristiano Ronaldo sammen sin partner Georgina Rodriguez. Foto: Juan Medina / Ritzau Scanpix

Cristiano Ronaldo er big business, og der har i årevis været stort hold omkring portugiseren, der har sørget for at lægge de rigtige ting ud på de sociale medier på de rigtige tidspunkter.

Blandingen af fodbold, familie og kendte mennesker har vist sig perfekt, og CR7 skovler penge ind.

Cristiano Ronaldo er den fodboldspiller, der bedst har forstået de sociale medier, og for mere end ti år siden mødtes hans hold af administratorer med repræsentanter fra Facebook.

Det sociale medie mente, at Ronaldo havde potentiale til at få ti mio. følgere. Det troede Ronaldos folk ikke på. Som de sagde, svarede det til hele Portugals befolkning.

Nu har Cristiano Ronaldo næsten 124,5 mio. følgere på Facebook og er også størst der.

