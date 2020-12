To klubber på en uge

Sikke en uge, det har været for Alexander Jakobsen. For seks dage siden skrev han kontrakt med den 12-foldige egyptiske mesterklub Zamalek, men klubledelsen havde glemt at cleare signingen med cheftræneren, og så måtte den trække i land og annullere aftalen - efter bare tre dage.

Den tidligere Viborg-spiller lå dog ikke på den lade side af den grund. Her få dage senere har han allerede fundet sig en ny klub. Der er tale om Wadi Degla FC, der ligesom Zamalek hører hjemme i Cairo.

Alexander Jakobsen var indtil oktober på kontrakt i norske Sarpsborg 08, men forlod klubben, kort før transfervinduet lukkede. Han var kommet til klubben tilbage i februar 2020.

Hans nye klub, Wadi Degla, blev nummer 15 den den egyptiske liga i seneste sæson og ejes af den stenrige Maged Samy. Her har dansk-egypteren underskrevet en toårig aftale. Jakobsen starter lige på og hårdt: Sæsonen i Egypten begynder i den forestående weekend.

26-årige Alexander Jakobsen spillede ungdomsfodbold i Lyngby BK, FC København og PSV Eindhoven. Som senior har han indtil nu optrådt i både Danmark, Norge og Sverige, herunder et halvt år for Viborg FF i Superligaen.

Han har dansk mor og egyptisk far, og i 2017 spillede han en enkelt A-landskamp for faderens hjemland. Med skiftet til Wadi Degla skal han for første gang spille klubfodbold i Egypten.