To stjerner udskiftet med åndedræt-problemer

Både Napolis Piotr Zielinski og Manchester Uniteds Victor Lindelöf måtte lade sig udskifte under deres respektive kampe i weekenden på grund af åndedræt-problemer

To ubehagelige episoder udspillede sig henholdsvis i Napoli og Norwich henover weekenden.

Lørdag aften måtte svenske Victor Lindelöf lade sig udskifte, efter at Manchester United-stopperen havde svært ved at trække vejret.

Midt i anden halvleg satte svenskeren sig på hug og tog sig til brystet.

Flere spillere var hurtigt ovre ved svenskeren for at tilse ham, og efter en kort behandling blev han erstattet af Eric Bailly.

Uniteds spanske målmand David De Gea udtalte efter kampen, at det var ubehageligt at se Lindelöf på den måde.

Søndag aften var den gal i Napoli.

Efter blot 16. minutters spil måtte polske Piotr Zielinski løbe ud til sidelinjen og fortælle, at han havde kraftige vejrtrækningsproblemer. Napolis dynamiske midtbanespiller hostede og gestikulerede flere gange ud til bænken, at han havde svært ved at trække vejret.

Polske Piotr Zielinski måtte lade sig udskifte allerede i første halvleg, da Napoli overraskende tabte til Empoli. Foto: Filippo Monteforte/AFP/Ritzau Scanpix

Napoli-lejren reagerede prompte og erstattede Zielinski med klub-ikonet Lorenzo Insigne kort efter.

Den 27-årige polak gik direkte i omklædningsrummet for at gennemgå en række undersøgelser herunder en corona-test.

Napoli meldte dog senere på aften ud, at det ikke er alvorligt med Zielinski, og at han har det helt fint igen.

Hvorvidt om Victor Lindelöf har fået covid 19 er endnu uvist, men efter Norwich-kampen kom det frem, at United-truppen er blevet ramt af et covid 19 udbrud.

Tirsdagens Premier League kamp mellem Manchester United og Brentford er derfor i fare, da spillere fra begge hold er ramt er corona-virus.

