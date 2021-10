Tonedøv: Haalands selvmål

Det norske landshold har i modsætning til mange andre haft modet til at lave protest-aktioner mod næste års VM-værter fra Qatar med budskabet ’Human rights on and off the pitch’.

Men det der med Qatars forhold til menneskerettigheder er åbenbart gået henover hovedet på Norges målfarlige Erling Braut Haaland, der denne gang har scoret i egen ende af banen.

Han har selv lagt selvmålet ud på Instagram, hvor han frimodigt optræder i en Boca Juniors-trøje med Qatar Airways som stor og tydelig sponsor på brystet.

- Hvis jeg måtte vælge, havde han taget en anden trøje på, svarede landstræner Ståle Solbakken, da han af Dagbladet blev spurgt til Haalands valg af trøje under en lille løbetur i Marbella.

Her tilbringer den 21-årige angriber lidt tid, mens han småskadet er fraværende fra det norske landshold, og i de omgivelser har han så selv valgt sin påklædning.

At Haaland bærer den navnkundige, argentinske klubtrøje skyldes, at han er kæmpe Boca-fan. Det fortæller hans tidligere holdkammerat i Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi til argentinske medier, hvor der har været stor interesse for Haalands trøjestunt.

- Fra den første dag spurgte han, hvilket hold der var det bedste i Argentina. Jeg var ved at drive ham til vanvid, da jeg begyndte at vise ham videoer af fansene, stadion og alt som havde med Boca at gøre.

- Han spurgte, om jeg kunne sende ham en Boca-trøje, og jeg sendte ham en med nummer ni. Han er kæmpefan, forklarer Balerdi.

Uden Haaland klarede Norge sig alligevel tirsdag aften i den vigtige VM-kvalifikationskamp mod Montenegro, der blev besejret med 2-0.

På den måde nærmer nordmændene sig slutrunden i – Qatar.