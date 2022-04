Topboss advaret før hun gik på scenen

- I 2010 blev VM tildelt (til Qatar, red.) på en uacceptabel måde med uacceptable konsekvenser. Menneskerettigheder, lighed, demokrati, kerneværdierne i fodbold var ikke i startelleveren før mange år senere.

Sådan lød det torsdag fra præsident for det norske fodboldforbund, Lise Klaveness, under hendes tale til FIFA-kongressen i netop Qatar.

Alle var ikke lige begejstret for Klaveness' ord. Kritik vil de jo ikke have hverken i Qatar eller FIFA. For eksempel udtrykte chefen for VM, Hassan Al Thawadi, sin skuffelse.

Inden talen var Klaveness blevet advaret på tre områder.

Det fortæller hun selv til norske VG. Det var ikke FIFA selv, der havde henvendt sig, men forskellige internationale kolleger.

Lise Klaveness fremførte sine budskaber foran magthaverne i fodboldverden. Foto: Lars Poulsen

For det første gik advarslen på, at kritik af Qatar, mens man er i Qatar, kan blive akavet og skabe negative reaktioner.

Hernæst var påstanden, at denne kritik ikke længere er vigtig, og at det kan se mærkeligt ud, at den kommer nu.

Den sidste del handler om Lise Klaveness egen sikkerhed, sin egen karriere, og den indflydelse som det norske fodboldforbund kan få eller ikke få fremadrettet.

- Jeg tror, at det fleste af henvendelserne har været velmente, men det fik mig inden talen til at indse, at det her var usædvanligt og meget upopulært i nogle kredse.

- Der er folk, jeg talte med på kongressen, som bad mig tænke over det. Det tolererer jeg godt, og det ændrede ikke på motivationen. Afbalanceret og fornuftigt kritik er vigtigt, men vi følte en stærk motivation til at fremme budskabet, siger Klaveness til VG.

