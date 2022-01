Topklub i chok: 27-årig spiller død

Den 27-årige tyrkiske fodboldspiller Ahmet Calik er død.

Det oplyser det tyrkiske fodboldforbund på Twitter, hvor det også fremgår, at Calik mistede livet i en trafikulykke.

'Det er med stor sorg, at vi har fået at vide, at Konyaspor-spilleren Ahmet Calik, der også har repræsenteret det tyrkiske landshold, er gået bort som følge af en trafikulykke. Vores kondolencer går til hans familie, slægtninge, Konyaspor og det tyrkiske fodboldfællesskab.'

Calik spillede frem til sin død i Konyaspor, der har overrasket stort i denne sæson og aktuelt indtager en andenplads i ligaen.

Før Calik kom til Konyaspor, spillede han i storklubben Galatasaray, og han nåede ligeledes at spille otte landskampe for Tyrkiet og scorede et enkelt mål.

Forsvarsspilleren var også med under EM i 2016, hvor han dog ikke kom på banen.

Konyaspor har ligeledes meldt ud om den tragiske nyhed på deres Twitter.

'Vi er meget kede af tabet af vores spiller Ahmet Calik, som vandt vores fans og byens kærlighed den første dag, han kom til Konyaspor. Vi kondolerer, især til Ahmet Caliks familie', skrev klubben.

Calik nåede at spille 18 kampe for Konyaspor i denne sæson.