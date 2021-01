Topklubber vil hente Jørgensen

Feyenoord har finansielle problemer, og det kan betyde et salg af Nicolai Jørgensen i dette vindue – især Galatasaray byder sig til

Hollandske medier melder, at danske Nicolai Jørgensen er på affyringsrampen i Feyenoord i dette transfervindue.

Og mens flere bejlere gerne vil leje, vil den hollandske topklub med Frank Arnesen som teknisk direktør hellere sælge. Klubben har nemlig finansielle – og coronarelaterede - problemer, som et salg kan være med til at løse.

Den tyrkiske topklub, Galatasaray, skulle være længst fremme i feltet, skriver netherlandsnewslive, og have indledt samtaler med angriberens arbejdsgiver.

Feyenoord-træner Dick Advocaat har tidligere på ugen fortalt, at et lejemål på danskeren ikke er nogen seriøs mulighed. Der skal derimod et meget stort bud til, sagde han ifølge ESPN.

- Der vil altid blive skrevet ting i aviserne, men det betyder ikke, at det hele er sandt, lød det fra træneren, der selv nævnte et salgsbeløb på knap så realistiske 15 millioner euro (112,5 millioner kroner, red.).

Et seriøst bud vil dog komme til overvejelse, og Feyenoord ved godt, at en salgspris på et trecifret millionbeløb i danske kroner, som da Newcastle bød sig til i januar 2018, ikke længere reflekterer 30-årige Jørgensens markedsværdi.

Den danske angriber, der gennem karrieren har kæmpet med lidt af en skadeshistorik, har også i denne sæson været meget udenfor.

Nicolai Jørgensen har formentlig også en EM-slutrunde i baghovedet, når han skal afgøre sin klubfremtid. Foto: Lars Poulsen

Han viste sig dog frem sidste søndag mod Ajax.

Nicolai Jørgensen, der har kontrakt med Feyenoord frem til sommeren 2022, har blot scoret to mål i denne sæson.

Også en anden tyrkisk topklub, nemlig Trabzonspor, skulle være interesseret i at hente ham, mens en tilbagevenden til hans tidligere arbejdsgiver FC København næppe er aktuel lige nu.

