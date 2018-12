Topspiller løj sig syg: Så afslørede konen ham

Den 28-årige tyrkiske forsvarsspiller Serdar Aziz meldte sig syg til Galatasarays kamp mod Sivasspor 23. december. I stedet for lå han på Maldiverne og solede sig, og det kommer nok til at koste hans fremtid i den tyrkiske storklub

'Chef, jeg kan ikke komme på arbejde i dag, jeg er syg'. Sådan har det formentlig lydt fra den 28-årige tyrkiske landsholdsspiller Serdar Aziz til træner for Galatasaray, Fatih Terim, forud for klubbens kamp mod Sivasspor i den tyrkiske liga.

Det var dog nok mere pjækketarmen, at Serdar Aziz havde ondt i. Et afslørende billede postet af Azizs kone på Instagram afslørede den ferieglade fodboldspiller i sydens sol med udsigt til et skønt hav.

Her nyder Serdar Aziz sydens sol og ser ikke ret syg ud. Foto: Privat

Det kan nu få alvorlige konsekvenser. Galatasaray har fortalt Serdar Azizs manager Haluk Canatar, at spilleren skal finde en anden klub. Klubben vil dog ikke oplyse hvorfor.

- Galatasaray ringede til mig. Serdar skal finde en anden klub. Klubben sagde ikke, at det var på grund af hans påståede maveproblemer og indtag af medicin, at Serdar og Galatasarays veje nu skal skilles, siger Haluk Canatar ifølge NTV Spor.

Canatar fortæller også, at ærkerivalerne Fenerbahce og Besiktas kunne være bejlere til Aziz. Selvom et skifte til ærkerivalerne normalt er no-go i de fleste ligaer, skulle Galatasaray angiveligt have accepteret det.

Serdar Aziz blev hentet til Galatasaray fra Bursaspor i 2016 for godt 37 mio. kroner. Indtil videre er Aziz noteret for 51 kampe, fem mål og to oplæg for Galatasaray.

Den 28-årige forsvarsspiller har også diverse tyrkiske landskampe på cv'et - 16 kampe og to mål. Han scorede senest mod Rusland i Nations League i september.

