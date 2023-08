Tordenstorm ku' ikke stoppe flyvende Messi

Lionel Messi sendte med sine to mål onsdag aften amerikansk tid Inter Miami videre i ligacuppen.

Det er tredje kamp i træk, at den tidligere Barcelona- og PSG-spiller scorer for sin nye klub, der vandt 3-1 over Orlando City.

Kampstarten blev udskudt med 95 minutter på grund af en tordenstorm. Men der gik kun syv minutter fra første fløjt, til at Lionel Messi åbnede scoringskontoen for hjemmeholdet.

Ti minutter senere udlignede Cesar Araujo for Orlando på hjørnespark, og stillingen 1-1 holdt til pausen.

Men blot tre minutter inde i anden halvleg udnyttede Josef Martinez et straffespark og gjorde det til 2-1 for Inter Miami.

I det 72. minut lukkede Lionel Messi kampen med en scoring på et kontraangreb efter en kombination fra Martinez og Robert Taylor.

Orlando fik i slutningen af kampen muligheden for at pynte på resultatet.

Igen var det Araujo, der sendte bolden i kassen i 9. minut af tillægstiden. Men målet blev annulleret, da han var offside.

Lionel Messi har scoret fem mål i tre kampe siden sit skifte fra PSG.

I næste kamp står Inter Miami over for FC Dallas i turneringen med navnet Leagues Cup, der spilles mellem klubber fra MLS og den bedste mexicanske liga, Liga MX.