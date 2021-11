Tordner mod Ballon d'Or: - Kan ikke være så skide svært

Den tidligere verdensklasse-målmand Iker Casillas har efterhånden har svært ved at stole på fodboldens forskellige prisuddelinger.

Casillas' holdning kommer i kølvandet på gårsdagens Ballon d'Or-ceremoni, hvor Lionel Messi løb med prisen for snuden af Robert Lewandowski.

Flere interessenter har siden da ytret stor utilfredshed omkring, at den polske angriber ikke vandt prisen, da han i manges øjne åbenlyst fortjente hæderen.

Iker Casillas er af samme opfattelse, og efter gårsdagens udfald er han efterhånden i tvivl, om hvorvidt fodboldens diverse prisuddelinger er til at stole på.

Det skriver han i et opslag på sin Twitter-profil.

- Jeg stoler snart ikke på de forskellige fodboldpriser mere. Messi er for mig en af de fem bedste spillere nogensinde, men man må simpelthen kunne vurdere ud fra, hvem der er bedst fra år til år. Det kan ikke være så skide svært, skriver han.

Iker Casillas indstillede sin professionelle karriere i 2020. Han sluttede i den portugisiske klub FC Porto.

Med prisen mandag aften har Lionel Messi nu vundet Ballon d'Or hele syv gange.

Kom tæt på både agent Niclas Jensen og FCK-legenden Dame N'Doye i 'Agenterne'. Særligt en episode fik agentens hjerte til at springe et slag over.