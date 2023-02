Totalt grædefærdig: - Hvordan kan jeg glemme denne dag?

Den tidligere Liverpool-spiller Andriy Voronin har stadig svært ved at bearbejde krigen i sit hjemland, der nu har stået på i mere end et år og har intet tilovers for Rusland

Det er nu mere end et år siden, at Rusland invaderede Ukraine.

Utallige menneskeliv er gået tabt, og byer er blevet jævnet med jorden, ligesom flere tusinde kvinder og børn er flygtet ud af landet.

Den tidligere ukrainske landsholdsspiller Andriy Voronin har i et stort interview med det tyske medie BILD sat ord på krigen her et år efter, det hele startede.

Voronin, der nåede at spille 40 kampe for Liverpool, har et brændende ønske om at komme tilbage til Ukraine, lige så snart krigen er slut.

- Jeg drømmer, håber, beder om, at jeg en dag kan vende tilbage til det sted, hvor jeg blev født med mine egne børn.

- Min mor døde kort før krigen begyndte, og jeg har ikke været ved hendes grav i 14 måneder. Det er så trist, jeg græder. Jeg vil besøge hende, siger den tidligere offensivspiller, der også tydeligt husker dagen, hvor krigen brød ud.

En ung Jordan Henderson i kamp om bolden med Voronin. Foto: Scott Heppell/Ritzau Scanpix

- Hvordan kan jeg glemme den her dag? Jeg var i Moskva, jeg lå og sov, da mine børn kom ind og vækkede mig og sagde 'far, der er krig.'

- Min første reaktion var 'hvad for en krig? Lad mig sove!', og jeg tjekkede så min telefon, hvor jeg havde et hav af beskeder. Jeg tændte derefter tv'et, og det utænkelige var sket, siger Voronin, der samme dag sagde sin stilling op som assistenttræner i storklubben Dynamo Moskva.

Den 43-årige ukrainer, der havde sine bedste fodboldår i den tyske Bundesliga, flyttede til Düsseldorf med sin familie efter krigens begyndelse og kommer aldrig til at tilgive russernes ansvar for krigen.

- Der er russere, der er imod krigen og ønsker, at den skal stoppe, men der er en ting, der er sikkert! Jeg kan ikke tilgive det russiske ansvar i den her krig. Alle ukrainere har det på den måde.