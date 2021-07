Totalt kaos: I slagsmål med sikkerhedsvagter

Intet som en VAR-dom kan få sindene i kog ...

Alle fordomme om sydamerikansk fodbold blev bekræftet, da Boca Juniors-spillere rasede ud efter nederlaget til brasilianske Atlético Mineiro i den sydamerikanske pendant til Champions League, Copa Libertadores.

Den argentinske storklub blev slået ud af knockoutfasen efter straffespark oven på to gange 0-0 og et mål underkendt af VAR i anden halvleg af kampen i Brasilien. Også i den første kamp fik argentinerne en scoring underkendt.

Herefter gik Boca Juniors-omklædningsrummet bersærk, da de efter kampen forsøgte at konfrontere de ansvarlige samt tiltvinge sig adgang til Mineiros omklædningsrum.

På sociale medier florerer videoer, hvor man kan se Manchester Uniteds tidligere kontante forsvarsklippe Marcos Rojo sammen med holdkammeraten Carlos Izquierdoz angribe og slå sikkerhedsvagter fra Mineiro.

Atlético Mineiro-spillerne jubler efter det afgørende straffespark. Foto: Bruna Prado/Ritzau Scanpix

Argentinske Clarín beskriver situationen som totalt kaos og en skandale. Der bliver rapporteret om slagsmål, peberspray og præsidenten fra Mineiro, som kaster vand på Boca-spillerne.

Bocas vicepræsident, Juan Román Riquelme, var rasende og sagde, at skylden lå hos det brasilianske politi.

- Da de var i omklædningsrummet, ser du en person i jakkesæt, som skubber drengene og fornærmer dem. Politiet kastede gas i spillerne ansigter.

- De giver gas, og hvad gør du? Forsvarer du dig selv, eller lader du dem slå dig? Du ser præsidenten (fra Mineiro) kaste flasker, og politiet ... de siger ingenting til dem. Det er sandheden, siger han ifølge goal.com.

Klokken tre om natten befandt trænere og spillere sig stadig på politistationen nær stadion.

Onsdag sigtede brasiliansk politi seks spillere og medarbejdere fra Boca Juniors for nattens udskejelser og sammenstød.

To personer fra Boca Juniors er blevet sigtet for beskadigelse af ejendom. De blev løsladt efter at have betalt kaution. Fire andre personer fra Boca er blevet sigtet for legemsbeskadigelse og for at have overfuset myndighederne. De er alle blevet løsladt igen efter at være gået med til at møde for en dommer på et senere tidspunkt.

På Twitter har den argentinske klub lagt enkelte videoklip ud fra kaosset for at vise, hvad de mener er for hårdhændet behandling af politiet og vagter i Brasilien.