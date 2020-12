Tottenham-stjernes kasse kåret til årets mål

Torsdag aften afholder FIFA deres prisuddeling, The Best, og her vandt Tottenham-stjernen Son Heung-min den såkaldte Puskas-pris for årets mål.

Sydkoreaneren scorede således et sandt drømmemål mod Burnley. Han modtog bolden på kanten af eget felt, før han satte i løb og driblede hele vejen ned i den anden ende, hvor han selvsagt sluttede af med at sende bolden i mål.

Han vandt prisen foran Luis Suarez og Giorgian de Arrascaeta.

Lyngby Boldklubs forsvarsgeneral Nicolai Geertsen scorede for nylig et flot mål, som gik verden rundt, men det kan først være nomineret til næste år.