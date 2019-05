Traditionsklub i komplet mareridt

Anderlecht må for første gang i 54 år tage hul på en sæson uden Europa Cup-kampe at se frem til

Opholdet i KAA Gent har ikke været nogen ubetinget succesoplevelse for Jess Thorup.

Én ting kan den fynske toptræner dog prale af. Søndag formåede han at stikke en kæp i hjulet på selveste RSC Anderlecht i sæsonens sidste kamp, så storholdet fra Bruxelles lige præcis ikke formåede at kvalificere sig til Europa Cup'en næste sæson.

Gent vandt kampen 2-1 og nappede dermed femtepladsen i slutspillet, mens Anderlecht slutter sidst.

Det er grotesk i belgisk fodbold. Historisk er et andet ord, man lige så godt kan klaske på.

Og er de i granatchok i Anderlecht i dag, så er der denondenlynemig ikke noget at sige til det. For fiaskoen er uden fortilfælde.

Sådan helt bogstavligt.

I Europa Cup'ens lange historie, der strækker sig helt tilbage til 1955, har Anderlecht så godt som altid været at finde et eller andet sted. Siden 1964 hver eneste år faktisk.

Fans gik amok

Det er de ikke næste sæson, og dermed stopper en næsten unik stime i europæisk klubfodbold.

Nedturen fulgte i kølvandet på offentliggørelsen af Vincent Kompanys tilbagevenden til klubben, hvor han skal være spillende træner i næste sæson, efter hans langvarige og succesfulde ophold i Manchester City.

Boubacarr Sanneh vandt sidste år mesterskabet med FC Midtjylland. Skiftet til Anderlecht endte ikke med en ny titel til gambianeren. Foto: Olivier Matthys/AP/Ritzau Scanpix

Foråret har været helt skørt i Anderlecht, der kun formåede at vinde en enkelt af de ti slutspilskampe. Det fik i april en gruppe medrejsende fans til at reagere under en kamp i Liège mod ærkerivalerne fra Standard.

De smed romerlys og røgbomber på banen, hvilket kostede klubben et nederlag på 5-0, en bød samt en hjemmekamp uden tilskuere.

De elendige resultater fik desuden ledelse med danske Frank Arnesen i spidsen til at fyre cheftræner Fred Rutten for en måneds tid siden.

Genk med Joakim Mæhle og Marcus Ingvartsen i truppen er belgisk mester og træder direkte ind i Champions League-gruppespillet, mens Club Brugge som toer skal igennem kvalifikationen.

Sjettepladsen er i øvrigt Anderlechts dårligste placering siden 1973.

Se også: Arnesen droppede Hjulmand: - Et scoop ud over det sædvanlige

Se også: Ny Real-fiasko: Dårligst i 17 år

Se også: Ekspert hånede Guardiola og City: Nu er han til grin

Henrik er hurtigere end bookmakerne: Se hvordan han gør

Veteraner tager tyren ved hornene: Det er skræmmende