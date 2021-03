Træder tilbage efter fængselsdom

Kroaten Zoran Mamic må opgive jobbet som cheftræner for fodboldklubben Dinamo Zagreb og i stedet indstille sig på en knapt så feteret tilværelse som bedrageridømt straffefange.

Ved retten i Zagreb blev Mamic mandag idømt fire år og otte måneders fængsel for sin rolle i en sag, der også indbefatter hans bror og flere andre personer.

Sent mandag aften meddelte Dinamo Zagreb, at Zoran Mamic med omgående virkning forlader jobbet som træner i klubben.

- Selv om jeg ikke føler mig skyldig, accepterer jeg dommen og fratræder stillingen som cheftræner og sportsdirektør for Dinamo, siger Zoran Mamic til klubbens hjemmeside.

Han var oprindelig blevet idømt fire år og 11 måneders fængsel, men ankede kendelsen til den kroatiske højesteret. Her blev der altså skåret tre måneder af det kommende fængselsophold.

Dommen falder på et tidspunkt, hvor Dinamo Zagreb har pæn succes på fodboldbanen. Så sent som i søndags vandt holdet 5-0 på udebane over NK Varazdin og topper den kroatiske liga.

Dinamo er også nået frem til ottendedelsfinalen i Europa League, hvor man dog tabte den første kamp mod Tottenham.

Damir Krznar overtager nu tjansen som hovedtræner og står i spidsen for holdet i returkampen mod englænderne på torsdag.

Yderligere tre personer har fået fængselsdomme i sagen, der handler om økonomisk fusk og skattesvindel.

Det gælder først og fremmest Zoran Mamic' bror Zdravko Mamic, som tidligere var administrerende direktør i Dinamo Zagreb.

Han skal seks et halvt år i fængsel, hvis de kroatiske myndigheder altså får tag i ham. Mamic flygtede i 2018 til Bosnien-Hercegovina, som foreløbig har afvist at udlevere ham.