Træt af Real-kaos: Vil genforenes med Ronaldo

Real Madrids brasilianske venstre-back Marcelo er ifølge den italienske avis La Stampa blevet enig med Juventus om et sommerskifte.

Hvis handlen mellem de to klubber bliver en realitet, vil brasilianeren blive genforenet med sin gode ven og klubkammerat gennem ni år, Cristiano Ronaldo, der tog turen fra Madrid til Torino sidste sommer.

Marcelo, der kom til den spanske hovedstad fra Fluminense i 2006, startede på vanlig vis sæsonen som førstevalg i venstre side af kongeklubbens forsvarskæde.

Men en række dårlige præstationer samt en stribe skader i efteråret gav plads til unge Sergio Reguilón fra klubbens eget akademi, som siden har været Santiago Solaris foretrukne på pladsen.

Den manglende spilletid og den kaotiske stemning, der i disse dage hersker i Madrid, skulle nu angiveligt have fået Marcelo til at sige ja tak til en fireårig kontrakt med de syv-dobbelte italienske mestre til en værdi af næsten 90 millioner kroner om året.

Så sent som i februar bad Marcelo ifølge avisen AS Real Madrids direktør, José Ángel Sánchez, om et møde, hvor han gjorde klart, at han ikke var tilfreds med tingenes tilstand og overvejede et sommer-exit.

Marcelo og Ronaldo gjorde livet surt for modstandere i La Liga gennem ni år. Nu kan de være på vej til en genforening i Italien. Foto: Andres Kudacki/AP

Marcelo, der fra starten af næste sæson vil være fyldt 31, har trods et sløjt halvår haft en imponerende karriere hos de spanske giganter. Fire Champions League-titler og fire La Liga-titler er blandt meritterne, som brasilianeren kan se tilbage på efter næsten 13 år i hovedstaden.

På det brasilianske landshold har Marcelo indtil videre opnået 58 kampe og var i 2013 med til at vinde Confederations Cup. Men den dårlige formkurve for klubholdet fik i sidste ombæring Brasiliens landstræner, Tite, til at se bort fra venstrebacken.

Om et skifte til Italien kan bane vejen tilbage i den gule trøje for Marcelo, må tiden vise.

Men i karrierens efterår har storklubberne i Serie-A adskillige gange vist sig som et glimrende valg for spillere, der af den ene eller anden grund er blevet til overs i andre europæiske topklubber.

Og med udsigten til igen at dele hjemmebane med vennen Ronaldo er det ikke svært at forestille sig, at brasilianeren vælger at sætte sin underskrift på en kontrakt med Den gamle Dame, hvis muligheden byder sig.

