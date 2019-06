Transferbombe rydder forsiden: Verdens dyreste er til salg

Det kræver et bud i XXL-størrelsen, men da er PSG åbenbart klar til at sælge sin brasilianske superstjerne

De fleste spår en hed transfersommer, men tænk hvis verdens dyreste igen skal skifte klub?

Paris Saint-Germain brød i 2017 al logik og lagde 222 millioner euro (1,6 mia. kroner, red.) for Neymar, og nu fortæller den største franske sportsavis, L'Equipe, at den stenrige hovedstadsklub er klar til at synge ham en farvelsang.

"Neymar, a música de despedida", na capa do L'Équipe pic.twitter.com/l6gl9tTK32 — FutPapers (@futpapers) June 17, 2019

Klubbens præsident, Nasser al-Khelaifi, slog for nylig fast, at han ikke ville have spillere med stjernenykker længere og forlangte mere hårdt arbejde i den kommende sæson, hvor PSG igen skal forsøge at nå toppen i den turnering, de har haft så svært ved at håndtere, nemlig Champions League.

27-årige Neymar har haft en sær tid i denne forårssæson.

Han slog en tilskuer under pokalfinalen, tog til Brasilien uden aftale med klubben, er mistænkt i en voldtægtssag og har skadet sin højre ankel, så han ikke kan hjælpe det brasilianske landshold i Copa America.

Neymar har tidligere optrådt for FC Barcelona, og det er klubber på det niveau, der skulle kunne lokke ham væk. Foto: Ueslei Marcelino/Reuters/Ritzau Scanpix

Varm transfersommer venter: Sådan handler Brøndby, Randers & FC Nordsjælland

Det skal han lære - ellers bliver han aldrig elsket på Vestegnen

Brasilianeren skulle ifølge avisen have udtrykt over for flere familiemedlemmer, at han er træt af situationen i Paris, så ønsket om forandring skulle være gensidigt.

Det kræver dog et tilbud i XXL-størrelsen, hvis klubben skal overveje en Neymar-afgang, så det er ikke så ligetil. Mon ikke, vi hører mere om denne sag gennem sommeren ...

Afviser rygte: - Forventer, Bendtner forsvinder

Fortid i Barcelona: Nu snupper Real Madrid ham

Hun var ikke den første: Her er de vildeste baneløbere