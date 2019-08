Trekant med superstjerne: - Jeg var grådig

Wayne Rooney har trukket mange overskrifter for sit spil på banen. Det er dog også blevet til en del forsider i de engelske aviser for eskapader, der er foregået langt væk fra grønsværen.

Allermest hidsigt gik det for sig i 2010, da Wayne Rooney havde en trekant med to escort-piger. Vel og mærket, mens Rooneys kone, Coleen, sad ganske uvidende derhjemme. Fem måneder inde i sin graviditet.

De to piger som Rooney spenderede 1000 pund på (lige lidt mere end 8000 danske kroner, red.) hedder Jenny Thompson og Helen Wood.

Og nu har førstnævnte i et stort interview fortalt, at hun fortryder sin åbenmundethed om de mere end 13 Premier League-spillere, hun gik i seng med. Detaljer, som hun fik 80.000 pund for at fortælle om til medierne. Det er mere end en halv million danske kroner!

- Jeg er ikke den samme pige længere. Jeg tænker mig mere om. Nu kan jeg også se tingene fra andres folks perspektiv, siger hun til The Sun.

- Dengang tænkte jeg ikke på den skade, jeg kunne pådrage andre, men kun på, hvad jeg kunne få ud af det. Jeg var en selvisk, intetsigende, grådig og selvoptaget pige. Jeg tjente gode penge, men de er allesammen væk nu, brugt på ferier og designertøj.

Latterlig og grinagtig

Helen Wood, den anden, kvindelige aktør i trekanten, var Jenny Thompsons bedste veninde. Den tid er dog for længst ovre. Faktisk er Jenny Thompson kun ude at give et interview nu, fordi Wood tidligere på året udgav sin biografi, der igen bragte den prekære sag op.

Helen Wood på den røde løber. Foto: Karwai Tang/WireImage

- Tro det eller ej, men jeg bryder mig faktisk ikke om at bringe det op, men hver gang Helen åbner munden, bliver jeg hevet med ind i det. Jeg kan virkelige ikke fordrage hende.

Derfor er de to selvsagt heller ikke på talefod.

- Jeg finder pigen latterlig og grinagtig. Jeg har ikke ord til at beskrive hende. Den måde hun snakker om andre mennesker på. Jeg tror, hun har kaldt mig "behårede brystervorter-Jenny." Jeg kender ikke andre piger på vores alder, der snakker sådan.

Escort-dagene er da også for længst fortid for 30-årige Jenny Thompson, der nu fokuserer på at være mor og at se fremad.

- Jeg synes, jeg har betalt for mine fejltagelser. Jeg kan ikke blive ved med at sige undskyld til de involverede. Jeg mener, hvad vil folk have, skal jeg sømmes fast til et kors? Jeg kan ikke blive ved med at lide for evigt. Jeg er færdig med det og ser frem til de næste ti år af mit liv.

