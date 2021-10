Trekantsdrama for åben skærm

Han har spillet i klubber som Real Madrid, Roma og Boca Juniors, men nu er han i de argentinske mediers søgelys i en højspændt skilsmissesag, der foregår for åbne døre i det sydamerikanske land.

Fodboldspilleren Fernando Gago og den tidligere verdensetter i kvinde-double med 17 WTA-titler Gisela Dulko er gået fra hinanden, efter Gago i et argentinsk TV-program er blevet anklaget for at være utro med sin ekskones bedste veninde. Det skriver mediet Clarin.

I TV-programmet fortælles det, at Gisela Dulko selv opdagede utroskabet, da hun fandt veninden med sin mand i egen seng.

Argentinske Gisela Dulko ses til venstre med sin double-makker. Parret er tidligere verdensettere. Foto: Vadim Ghirda, Ritzau Scanpix

Fernando Gago omgivet af Ezequiel Lavezzi og Lionel Messi under VM i Brasilien i 2014. Foto: Victor R. Caivano/ Ritzau Scanpix

Børnene går på samme skole

Gago og Dulko har tre børn. De går på den skole, hvor veninden har sit ene barn. Det var på skolen, at en gruppe mødre hørte rygter om den tidligere fodboldspillers færden.

Det førte til, at Gisela Dulko flyttede sine tre børn til en skole, som lå længere væk. Men det stoppede ikke Gago.

Parret har ifølge mediet ikke selv bekræftet handlingerne og er tavse på sociale medier, alt imens argentinerne holder øje med den nyeste udvikling hos kendisparret.

Parret mødte hinanden i 2009, da Fernando Gago så Madrid Masters, hvor Gisela Dulko spillede.

Efterfølgende blev de gift og fik tre børn. Gisela Dulko stoppede sin karriere i 2012 i en alder af 27 år.

Fernando Gago stoppede sin karriere i 2020 efter en længere skadesperiode. Udover sin lange klubkarriere i Sydamerika og Europa nåede han 61 kampe for det argentinske landshold.