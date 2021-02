Trist gensyn: Legendens barske nedtur

Han er af mange betragtet som verdens bedste fodboldspillere nogen sinde. Og ikke mindst som den mest atletiske af den lille håndfuld, der altid nævnes.

Nu byder foromtalen af et nyt Netflix-interview med legenden på et noget trist gensyn med en hofteopereret Pele, der må støtte sig til et gangstativ, og som for nylig var igennem en grim depression.

Det skriver Daily Mail om tv-optagelserne med den 80-årige brasilianer, der blev frigivet tirsdag.

Han er langt om længe gået med til at lade sig interviewe om sine helbredsmæssige udfordringer, ligesom flere af hans nærmeste medvirker i filmen, der også skulle rumme en del aldrig før sete optagelser fra Peles liv.

Det har taget otte måneder at overtale Pele til at medvirke i dokumentaren efter hans hofteoperation og efterfølgende depression. Foto: Netflix

I starten af filmen har den tidligere stjerneangriber svært ved via gangstativet at humpe sig hen til den stol midt i rummet, hvor han skal sidde under snakken, og i et andet klip, hvor han skal deltage i en barbeque, optræder han i en kørestol.

Han søn, Edinho, har tidligere fortalt til den brasilianske tv-station Globo, at hans fars genoptræning ikke er forløbet som planlagt.

- Han er ret skrøbelig. Han har fået en ny hofte og har ikke haft nogen ideel rehabilitering. Så han har problemer med at bevæge sig, og det har sendt ham i en slags depression.

- Forestil jer ham, der jo er en slags konge og altid har været en så imponerende figur, der ikke kan gå ordentligt i dag.

- Han er flov og vil ikke gå ud, hvor han kan blive set. Han foretager sig praktisk taget ikke noget, som gør, at han må forlade huset. Han er blevet lidt af en eneboer.

Pele medvirker angiveligt for at imødegå netop den betegnelse.

Pele bæres i guldstol efter VM-finalen i 1970, og siden har han været forgudet af enhver brasilianer. Det øjeblik var vigtigt for hans kuede folk, fortæller han selv i dag. Foto: AP/Ritzau Scanpix

Ifølge en med-instruktør har det taget otte måneder at overtale den tidligere verdensmester til at medvirke.

I et rørende øjeblik i dokumentaren skulle Pele bryde grædende sammen, da han mindes de fantastiske VM-dage i Mexico i 1970, hvor han taler om lettelsen ved at kunne løfte trofæet oven på nogle mindre succesrige år for det brasilianske landshold.

VM-triumfen hjalp befolkningen med at få lidt humør tilbage under det militærstyre, der regerede landet dengang.

- VM i 1970 var den bedste tid i mit liv, men det var endnu vigtigere for landet, for havde vi tabt, var alting derhjemme bare blevet værre. I stedet kunne hele landet tage en dyb indånding, da vi blev mestre.

Flår rekord fra Ronaldo

Pelé lykønsker Messi med målrekord: Der er få som os

Væltede sig i kvinder - fortalte konen om utroskab

Pelés rørende besked til Maradona