Trods massiv kritik: Storklubber står fast

FC Barcelona, Real Madrid og Juventus holder fast i, at der er behov for en europæisk superliga for at sikre en fremtidig udvikling af fodbolden.

Det skriver klubberne i en erklæring, som de hver især har delt på deres hjemmesider.

Udmeldingen kommer efter det fejlslagne forsøg på at etablere udbryderligaen European Super League i april. En plan, der så godt som blev aflivet efter to døgn med massive fanprotester.

Mens de øvrige ni klubber, som var med til at annoncere planerne om piratliga, har trukket sig ud af projektet igen, står de to spanske og den italienske topklub fast på, at det er en god idé.

- Vi er fuldt ud klar over de mange forskellige reaktioner, der har været på Super League-initiativet, og vi har behov for at reflektere over nogen af argumenterne og overveje vores tilgang til ligaen.

- Det vil dog være meget uansvarligt, når vi kender til problemerne i fodboldsektoren - som i første omgang fik os til at annoncere planerne om en Super League - hvis vi ikke arbejdede videre med vores mission om at få bæredygtige og effektive løsninger på nogle af de eksistentielle udfordringer, som truer fodboldindustrien, lyder det blandt andet i erklæringen.

Trioen mener fortsat, at blandt andet fordelingsnøglen af midlerne i europæisk topfodbold ikke er optimal. Samtidig vil en Super League være til gavn for fodboldens globale udbredelse i en tid, 'hvor nye generationer ikke tager fodbolden for givet.'

De tre klubber er skuffede over, at de øvrige ni klubber - Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Tottenham, Atlético Madrid, AC Milan og Inter - har forpligtet sig til at være en del af Uefas turneringssystem fremover og har erkendt, at Super League-projektet var en fejl.

- Vi er ærgerlige over, at vores venner og medstiftere af Super League-projektet nu befinder sig i den modsatte grøft og har indgået en aftale med Uefa.

- De grundlæggende problemer, som fik de 12 klubber til at annoncere Super League, er ikke forsvundet, skriver Barcelona, Real Madrid og Juventus.

De ni forhenværende Super League-klubber har accepteret at betale en bøde til Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) og har forpligtet sig til at give et beløb på over 100 millioner kroner til børne-, ungdoms- og græsrodsfodbold rundt om i Europa.

Til gengæld behøver de ikke være bekymret for, om de får lov til at deltage i europæiske klubturneringer fremover.

UEFA har endnu ikke meddelt, hvad straffen er for de tre klubber, som altså fortsat arbejder videre med planerne om at etablere en kontinental udbryderliga.