Tv-profil om Messi: - En stor skuffelse

Familien ville gerne. Klubben ville gerne. Messi ville gerne.

Det hele var klappet og klart til det store Lionel Messi-comeback i FC Barcelona.

Men som de fleste måske har læst, skifter den argentinske troldmand ikke tilbage til det spanske, men i stedet til amerikanske Inter Miami.

Og det til stor skuffelse for fans og beboere i Barcelona.

Det fortæller Viaplays ekspert i spansk fodbold Luna Christofi til Ekstra Bladet.

Luna Christofi har arbejdet inden for fodboldverden i over 30 år. Foto: Lars Poulsen/Polfoto

- Der er ikke nogen tvivl om, at mange i byen havde håbet på at se Messi tilbage. Efter det blev sagt højt af både klubben og ham selv, at man ønskede ham tilbage, har den generelle befolkning ønsket det løst.

- Der er en stor skuffelse over både ham, men også klubben – ligesom den gang han fik lov at gå, siger hun.

Forlader Europa

Det var onsdag eftermiddag, at den 35-årige superstjerne annoncerede, at han havde fundet sin nye klub i Inter Miami.

- Jeg har taget min beslutning, og jeg tager til Miami. Aftalen er stadig ikke 100 procent lukket. Der mangler et par ting, men vi fortsætter ned ad stien. Hvis det ikke kunne blive Barcelona, ønskede jeg at forlade Europa, siger argentineren i et stort interview med Mundo Deportivo.

Her tilføjer Lionel Messi, at han ikke ønsker at havne i en økonomisk kattepine i FC Barcelona, som han gjorde, inden han tog til Frankrigs hovedstad.

Og det har været en af hovedårsagerne til, at det ikke bliver et gensyn med Spaniens bedste fodboldrække.

Det var onsdag eftermiddag, at den 35-årige superstjerne annoncerede, at han havde fundet sin nye klub i Inter Miami. Foto: Martin Meissner/Ritzau Scanpix

- Er du overrasket over, at Messi ikke vender retur?

- Der er ikke noget, der overrasker mig ved Barcelona længere. Men det er enormt ærgerligt, fordi Messi er sådan en, jeg gerne vil se spille hver weekend, og sådan bliver det ikke længere, siger Luna Christofi.

Respekterer beslutningen

FC Barcelona er i kølvandet på Messis beslutning også kommet med deres udmelding om sagen.

- Mandag 5. juni informerede Jorge Messi, spillerens far og repræsentant, klubbens præsident, Joan Laporta, om spillerens beslutning om at slutte sig til Inter Miami, på trods af at han havde fået et tilbud fra Barça med tanke på både FC Barcelonas og Lionel Messis ønske om at bære blaugrana-trøjen igen, skriver de på deres hjemmeside.

Samtidig bliver der peget på, at Barcelonas klubpræsident, Joan Laporta, forstår og respekterer Messis beslutning om at prøve sig af i en liga, hvor der er færre krav - og som er længere væk fra rampelyset, end han tidligere har været.

- Både Joan Laporta og Jorge Messi blev også enige om at arbejde sammen om at fremme en passende hyldest fra Barças fans for at ære en fodboldspiller, der har været, er, og altid vil være elsket af Barça, lyder det fra Barcelona.

