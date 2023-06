Tv-vært gjort til grin efter Beckham-kommentar

Tv-værten Brian Kilmeade er havnet i noget af shitstorm, efter han roste David Beckham for at have lært engelsk, da han skiftede til MLS

Man kan hurtig komme galt afsted i mediebranchen - specielt hvis man siger noget dumt.

Og netop det gjorde Fox-værten Brian Kilmeade, da han prøvede at kloge sig på Lionel Messis skifte til Inter Miami.

Det skriver Daily Mail.

I en studieudseendelse fortæller Kilmeade, at det er vildt, at Lionel Messi er skiftet til MLS, men han er bekymret for en sprogbarriere.

- Den eneste ting, der bekymrer mig er, at han ikke snakker engelsk.

- Jeg vil se ham sidde ned og have en samtale. Tag for eksempel David Beckham. Han lærte at snakke engelsk med en accent for vores skyld, da han kom som 32-årig, sagde Kilmeade.

Foto: Lynne Sladky/Ritzau Scanpix

Og hvorfor er Fox-værten så blevet gjort til grin for det?

Annonce:

Udover, at Beckham var 31 år og ikke 32, da han skiftede til La Galaxy, så er han altså, som de fleste nok ved, også fra England og har engelsk som modersprog. Så briten, der også er ejer af Inter Miami, har ikke anstrengt sig super meget for at 'lære engelsk', som Kilmeade påstår.

Den noget uheldige analyse er heller ikke gået ubemærket hen, og tv-værten får den helt store tur i folkedomstolen på Twitter.

'Det her er grunden til, at man bare skal blive i sin egen boldgade og ikke snakke om sport,' skriver en bruger.

'Tak til David Beckham for at lære engelsk, bare fordi du besøgte USA. Sikke en fyr,' skriver en anden med ironisk tone, mens en tredje er overbevist om, at Kilmeade forveksler Beckham og Zlatan Ibrahimovic.

Uanset hvad Brian Kilmeade siger på Fox News, så står det altså klart, at Lionel Messi skal tørne ud i MLS fra næste sæson.

Den argentinske troldmand skrev under med Inter Miami i sidste uge på trods af, at han var rygtet kraftigt til Saudi-Arabien.