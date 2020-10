Udsat for grov svindel

Polsk politi har anholdt Bayern-bomberens tidligere rådgiver, som i følge sigtelsen skulle have forsøgt at presse ham til at betale 150 millioner kroner

Det kan godt være, at Robert Lewandowski er verdens mest drevne måltyv.

Men i denne sag er det tilsyneladende den flittigt scorende polak, der selv er offer.

Polsk politi har således anholdt hans tidligere agent og rådgiver, Cezary Kucharski.

En talsmand for anklagemyndigheden i Warszawa siger tirsdag til det tyske presseagentur, at Kucharski er mistænkt for udsætte sin tidligere klient for ’kriminelle trusler’ og forlange 20 millioner euro – cirka 150 millioner kroner - af ham.

Hans hus og kontor er blevet gennemsøgt.

Tyske Der Spiegel har rapporteret, at agenten har truet stjernespilleren med at offentliggøre ting, som skulle kunne skade Lewandowskis omdømme.

Det skulle blandt andet handle om skattesnyd i forbindelse med overførsler til Lewandowskis polske firma, og Kucharski skulle allerede have kontaktet de tyske skattemyndigheder.

Kucharski, der selv er tidligere angriber og landsholdsspiller, var hans agent i ti år frem til 2018, og han mener at have penge til gode fra et fælles selskab, som siden er opløst.

En tredke del af sagskomplekset skulle omhandle et lån på to en halv million euro, som er givet fra firmaet til Lewandowskis kone, Anna.

Lewandowskis repræsentanter afviser beskyldningerne som grundløse og oplyser, at alle overførsler er sket efter loven og under opsyn fra en tysk skatterådgiver.

