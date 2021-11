Udsat for hetz: 'Jeg dræber din mor'

Mara Madero fik ubehagelige beskeder efter hendes mand, Luis Rodríguez, havde spillet landskamp for Mexico mod USA

'Jeg dræber og voldtager din mor, din kone og dine børn, og sender dem tilbage i sorte plastiksække.'

Det var noget af det, der stod i en af de beskeder Mara Madero modtog umiddelbart efter Mexicos 0-2 nederlag til USA i VM-kvalifikationen.

Det skriver TMZ.

Mara Madero danner par med den mexicanske højreback Luis Rodríguez, der til daglig spiller for Tigres og det mexicanske landshold.

Landsholdsspilleren har taget screenshots af samtalerne og lagt det op på sin egen Instagram-profil via stories.

Luis Rodríguez og hans kone Mara Madero.

Rasende fan

En mexicansk fan var åbenlyst ikke tilfreds med Rodríguez præstation i kampen mod USA, og det gik altså udover hans kone.

I beskeden, der var skrevet, som om den var til Rodríguez, truede fanen med at dræbe spillerens familie, hvis han nærmede sig det mexicanske landshold igen.

Det fik landsholdsbacken til at reagere, og han svarede den sure fan tilbage via sin kones instagram.

'Jeg kan forstå du er sur på mig, over mit arbejde på landsholdet. Det er fair nok. Jeg vil bede dig om, ikke at skrive til min kone igen. Dræbe og voldtage er nogen modbydelige ord. Jeg håber det her slutter nu. Må gud være med dig.'

På trods af de meget ubehagelige beskeder, har Rodríguez ikke tænkt sig at forlade landsholdet.

I en anden besked til en sur fan skriver Rodríguez, at fodbold er hans drøm, og at forlade landsholdet er ikke nogen mulighed for ham.

