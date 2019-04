Udvist fem gange: Nu opgiver legende

Rangers-angriberen Alfredo Morelos blev smidt ud mod Celtic, og nu er hans boss, Steven Gerrard, færdig med at forsvare ham. - Det er sket for mange gange nu, siger Liverpool-legenden

Alfredo Morelos er en temperamentsfuld herre.

Den farlige Glasgow Rangers-angriber er sin egen værste modstander, og i søndagens Old Firm mellem Rangers og Celtic gik det endnu en gang galt for den 22-årige colombianer.

Han sendte i 1. halvleg Celtic-kaptajn Scott Brown i græsset med et albuesving og så rødt for femte gang i denne sæson.

Der var bare spillet 31 minutter af det klassiske opgør, da Morelos forløb sig. Brown provokerede ham med et lille tjat med benet, Morales svarede igen med en albue.

Sydamerikaneren så straks rødt efter selv at have set rødt, men skulle lige brokke sig til dommer, linjedommer og modstandere, inden han forlod Celtic Park.

Rangers tabte opgøret 1-2, og manager Steven Gerrard var alt andet end tilfreds med den colombianske hidsigprop.

- Han vil få en intern straf. Han blev provokeret til at starte med, men det er sket for mange gange.

- Jeg har forsvaret Alfredo mere end nok, og jeg kan ikke blive ved med at forsvare ham nu, sagde Liverpool-legenden til Rangers TV.

Rangers' Alfredo Morelos forlader banen efter sin udvisning mod Celtic. Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix

Morelos blev vist ud i sæsonens første kamp mod Aberdeen for at sparke ud efter Scott McKenna.

Det røde kort blev senere nedgraderet til et gult, men siden er han blevet udvist to gange yderligere mod Aberdeen (paradoksalt nok var den ene gang for at sparke McKenna), ligesom han er blevet smidt ud i en Europa League-kamp for brok.

Rangers-angriberen, der har scoret 29 mål i alt i denne sæson, er nem at provokere, men Celtic-manager Neil Lennon afviser, at hans mandskab spillede på det mod ærkerivalen.

- Det var ikke planlagt. I må spørge Alfredo Morelos, hvorfor han bliver ved med at gøre det. Han er en stor spiller, men har helt tydeligt store disciplinære problemer.

Morelos har fået tre direkte røde kort, har to gange set gult-rødt, mens han har fået 15 advarsler i de 45 kampe, han har spillet for Rangers i denne sæson.

Spørgsmålet er, hvor mange flere det bliver til. Morelos har fået fire spilledages karantæne...

