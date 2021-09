UEFA dropper sanktioner mod udbryderklubber

UEFA har annulleret sagen mod Real Madrid, Barcelona og Juventus - de tre klubber, der valgte at fortsætte i udbryderligaen European Super League, da alle øvrige storklubber havde trukket sig. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Oprindeligt havde UEFA åbnet en sag mod de tre klubber for ikke at ville lukke ligaen, der skulle være i direkte konkurrence med Champions League, men med mange flere penge direkte i klubbernes lommer i stedet for til en organisation som UEFA.

Det bliver der dog ikke noget af lige nu, påpeger UEFA i en erklæring:

'I forhold til den potentielle overtrædelse af UEFA's love og regler i forbindelse med den såkaldte 'Super League', har UEFA's Appeludvalg i dag erklæret den sag for ugyldig som om at sagen aldrig er blevet rejst.'

Den lidt kryptiske formulering betyder, at sagen ikke er afgjort og derfor kan rejses igen, hvis UEFA finder det betimeligt.

Den beslutning betyder også, at UEFA ikke længere vil opkræve bødepenge fra klubberne.

Afgørelsen kommer nu, fordi en dommer ved en domstol i Madrid i sidste uge kom frem til, at UEFA ikke kunne sanktionere klubberne og gav UEFA fem dage til at afgøre, om forbundet ville følge rettens dom og ikke straffe holdene for deres engagement i ligaen - en vigtig pointe al den stund at holdene var aktive i Champions League.