UEFA skruer bissen på: Truer med udsmidning

Coronapandemien har sat en midlertidig stopper for fodbold i stort set hele Europa. Hviderusland er en undtagelse. Men det er stadig magtpåliggende for UEFA, at de nationale turneringer alligevel skal spilles færdige, når det engang bliver muligt.

Derfor var det en streg i regningen, da den belgiske liga torsdag meddelte, at den ville aflyse resten af turneringen. Det vil betyde, at Club Brugge bliver kåret som mestre, og at AA Gent, med danske Jess Thorup som træner, bliver toer. Dermed er Gent sikret en plads Champions League sammen med Brugge

Den belgiske beslutning skal endelig godkendes på det belgiske fodboldforbunds generalforsamling 15. april, men det menes kun at være en formalitet.

Sådan troede alle i Belgien, at det ville gå.

Lige indtil sent torsdag aften, hvor UEFA hentede pisken frem. UEFA’s præsident Aleksander Ceferin sendte et brev til alle klubber, forbund og ligaer i de 55 medlemslande. Medunderskrivere på brevet er Andrea Agnelli fra sammenslutningen af europæiske klubber, ECA, og Lars-Christer Olsson, der er præsident for de europæiske ligaer.

Tonen i brevet er hård og kontant. Hvis vi skal overvinde krisen, kræver det, at vi står sammen. Vi vil gøre alt for at spille de nationale turneringer færdige. Sker det ikke, kan hold fra ligaer, der ikke er færdigspillet, ikke regne med at kunne deltage i UEFA’s klubturneringer.

Det var et tydeligt vink med en vognstang til det belgiske fodboldforbund, som ikke protesterede, da UEFA onsdag holdt videomøde med alle 55 medlemslande om den fremtidige fodboldkalender.

På det møde blev det understreget, at alle turneringer vil få lov til at fortsætte efter 30. juni. Juli og august kan tages i anvendelse for at spille de nationale ligaer færdige.

UEFA forventer – eller måske rettere håber – at man 15. maj kan komme med en matchkalender for resten af året.

Belgien har endnu ikke reageret på brevet fra UEFA, hvor det understreges, at en aflysning af en national turnering skal være den sidste udvej:

’Vi er sikre på at fodbolden kan blive genstartet i de kommende måneder – under forhold som er godkendt af de lokale myndigheder – og vi mener, at en beslutning om på nuværende tidspunkt at aflyse nationale ligaer ikke kan forsvares’, står der i brevet.

Så kan man analysere sig frem til, at hvis Belgien ikke retter ind, så bliver de lagt på is i UEFA, og dermed kommer de ikke til at spille europæisk klubfodbold i næste sæson.

