Uhre scorer og skaffer point med lynscoring i comeback

Den tidligere Brøndby-bomber Mikael Uhre skulle bare bruge et minut på banen for at score, da han natten til søndag dansk tid blev sendt i aktion for sin amerikanske klub, Philadelphia Union.

I det 76. minut blev han skiftet ind ved stillingen 1-0 til hjemmeholdet New England Revolution, og i det 77. minut stod han for scoringen til slutresultatet 1-1.

En forsvarsspiller ville foran eget felt sparke bolden ud af egen zone, men han totalkiksede sparket på tværs af sit eget felt, og Uhre var årvågen og dirigerede bolden i nettet fra en position på kanten af feltet.

Uhre kom tilbage efter en periode som skadet. Således havde han ikke været med i truppen til de seneste fem kampe før mødet med New England.

Med målet har Uhre nu scoret i sine to seneste optrædener for Philadelphia, der ligger på andenpladsen i Eastern Conference i MLS-ligaen.

Uhre skiftede til klubben fra Brøndby i sæsonens vinterpause, da han var i spidsen for Superligaens topscorerliste med 11 mål.