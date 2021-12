Uhyggelige scener: Fans angriber topspillere

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

De kan ikke mere.

Tålmodigheden hos Legia Warszawas fans synes brugt op.

Fire sejre i 16 ligakampe er for lidt. Alt for lidt for Polens største fodboldklub.

Aktuelt ligger de tidligere Champions League-deltagere på sidstepladsen i Ekstraklasa, som den polske liga hedder. Og det fik søndag voldsomme og helt uventede konsekvenser, da spillerne skulle hjem fra den tabte udekamp til Wisla Plock.

Det skriver flere polske medier.

Det lykkedes flere fans at invadere spillerbussen efter 1-0-nederlaget, der var sæsonens 12.

Ifølge Interia Sport var de arrige fans ude efter retfærdighed, som det bliver formuleret. Resultatet: Tre spillere blev overfaldet.

Turde ikke forlade bussen

Både Mahir Emreli, Luquinhas og Rafael Lopes pådrog så skader som følge af de overfald, de blev udsat for.

Episoden fandt sted, da Legia-bussen vendte retur til hovedstaden fra Plock, der ligger halvanden times kørsel nordvest for Warszawa.

Rasende fans sikrede, at truppen ikke turde forlade bussen, og så lykkedes det nogle hooligans at tvinge sig adgang.

I november udbrød der ballade blandt Legias fans under Europa League-kampen mod Leicester. Foto: Craig Brough/Reuters/Ritzau Scanpix

Journalisten Sebastian Staszewski har været i kontakt med flere spillere, der var til stede i bussen.

- De var bange, men de ville ikke gå i detaljer med, hvad der var sket. Ifølge dem blev mindst to spillere ramt, skriver han på Twitter.

- Det jeg hører er, at der var tale om seriøse tæsk, skriver en anden journalist Tomasz Wlodarczyk på Twitter.

En noget anden udlægning

Der har endnu ikke været en reaktion fra Legia Warszawa, mens politiet er kommet med en noget anden version:

- Klokken 7.45 pm samledes en gruppe mennesker sig ved træningsanlægget, hvilket forhindrede spillerne i at komme ind. Gruppen af mennesker spredtes, da man fik øje på politiet. Aktuelt er der ikke information, der peger på, at spillerne har lidt overlast...

Det påståede angreb på spillerbussen var et nyt lavpunkt, efter først nederlaget og siden cheftræner Marek Golebiewskis opsigelse i omklædningsrummet, hvor han sagde farvel til spillerne.

Legia Warszawa er Polens mest vindende klub med 15 mesterskaber, hvoraf de ni er vundet i dette årtusinde. Af de sidste ni polske mesterskaber er de syv gået til Legia.