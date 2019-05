Uhyrligt! Vil byde to milliarder for Mbappe

Zinedine Zidane og Real Madrid er angiveligt klar til at bruge et rekordbeløb på at hente Kylian Mbappe til klubben

Real-listisk eller ej.

Ifølge France Football er Real Madrid så lune på at lande det franske stjerneskud, Kylian Mbappe, at man vil tilbyde Paris Saint Germain over to milliarder kroner for at hente ham sydpå.

Om Qatar-kapitalisterne bag den franske hovedstadsklub så er interesserede i at sælge, er måske mere tvivlsomt.

Under alle omstændigheder vil det være verdensrekord for en handel mellem to klubber og således et pænt beløb højere end de 1,65, som PSG betalte Barcelona for at hente Neymar.

Real boss Zinedine Zidane har ikke lagt skjul på, at han skal i gang med en ordentlig overhaling af sin kriseramte trup, og at han mener, at der er et meget stort budget i spil i det kommende transfervindue.

94 pletskud

Chelseas Eden Hazard og Manchester Uniteds Paul Pogba er andre prominente navne, der uafladeligt bliver linket til kongeklubben, som på den anden side skulle være klar til at afhænde folk som Gareth Bale, James Rodriguez, Isco og Karim Benzema.

At markedsprisen er rekordhøj for Mbappe kan ikke overraske. Den lynhurtige angriber blev sidste år verdensmester med Frankrig, og han har begået 94 pletskud i Ligue 1, heraf 30 i år.

Real Madrid var allerede i markedet efter Mbappe, da han i Monaco slog i gennem som teenager for et par år siden, og siden salget af Ronaldo til Juventus, har klubben i den grad manglet offensiv power.

Og det kan tilsyneladende få klubben til at gå transfer-amok i sommer, hvor også den danske playmaker Christian Eriksen er et varmt emne.

Mbappe har dog selv udtalt, at han ikke ønsker at forlade PSG for Real:

