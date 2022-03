'Ukendt dansker' fik besøg af Kasper Hjulmand

Casper Nielsen har markeret sig så stærkt hos Union St. Gilloise, at det vil være overraskende, hvis han ikke udtages til landsholdet i næste uge

Når Kasper Hjulmand på tirsdag udtager sin landsholdstrup til testkampene mod Holland og Serbien senere på måneden, vil det være overraskende, hvis ikke der er en debutant blandt navnene.

27-årige Casper Nielsen er efterhånden svær at komme udenom for landstræneren.

’Den ukendte dansker’ med en fortid i Esbjerg- og OB har leveret på så højt, stabilt niveau gennem hele sæsonen, at han nu fremhæves som en af profilerne i den belgiske Jupiler Pro League for sin klub oprykkerne fra Union St. Gilloise, der overraskende fører ligaen.

Casper Nielsen beskrives blandt de tre bedste defensive midtbanespillere i den belgiske liga. Meget peger mod, at han på tirsdag bliver udtaget til landsholdstruppen. Foto: Laurie Dieffembacq/Ritzau Scanpix.

- Jeg har arbejdet hårdt og målrettet på at udvikle mig. Jeg er blevet langt mere stabil i mine præstationer, fordi jeg føler mig tryg og har tilliden fra træneren hver uge, siger Casper Nielsen, der på trods af positionen som kontrollerende midtbanespiller står noteret for seks sæsontræffere. Han scorede senest i weekenden på et langskud i 3-2 sejren over Kortrijk.

Kasper Hjulmand har været på besøg i Belgien for at se nærmere på den dynamiske midtbanespiller. Casper Nielsen vil helt ikke tale nærmere om landstrænerens besøg.

Om mulighederne for at få landsholdsdebut, siger han dog:

- Når du gør det godt, er det naturligt landstræneren holder øje. Jeg kan kun levere varen på banen, så er alt andet op til landstræneren. siger han.

- Selvfølgelig er det et håb og en ambition for mig at komme på landsholdet, siger Casper Nielsen.

Pieter-Jan Calcoen, der følger Union St. Gilloise for Het Nieuwsblad, er imponeret over Casper Nielsens udvikling i sæsonens løb.

- Casper er afgjort i top-3 over defensive midtbanespillere i ligaen. Han er aggressiv, vinder dueller og en meget dygtig pasningsspiller.

Casper Nielsen er fra Esbjerg, hvor han spillede ungdomsfodbold og de fire første år på førsteholdet, inden han skiftede til OB. Nu er han havnet hos Union St. Gilloise i Belgien.Foto: Claus Bonnerup.

- Der var interesse for ham i vinter, men han valgte at blive. Det vil ikke overraske mig, hvis han laver et stort klubskifte til sommer, siger den belgiske journalist.

Casper Nielsen bekræfter, at der var meget stor interesse for ham i vinterens transfervindue, men han overvejede aldrig et skifte.

- Klubben ville ikke sælge mig, og jeg ville ikke skifte væk fra det her projekt. Vi har gang i noget meget interessant. Til gengæld må vi se, hvad der sker til sommer. Så er situationen en helt anden, siger Casper Nielsen.

Casper Nielsen forlængede før sæsonen sin kontrakt med klubben frem til sommeren 2024.

På transfermarkt står hans værdi opgivet til 2,5 mio. euro (18 mio. kr.). Men den pris er langt fra nutidens markedsværdi, der vurderes til at ligge mellem 10-13 mio. euro (75-100 mio. kr.)

Union St. Gilloise har i øvrigt samme ejer, Tony Bloom, som Brighton fra den engelske Premier League.