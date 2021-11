'Ukendt' dansker hitter - drømmer om landsholdet

Da Kasper Hjulmand tirsdag udtog sit landshold, nævnte han en lang række spillere, der banker på landsholdsdøren.

Casper Nielsens navn var ikke iblandt, men det kunne det godt have været.

Det mindede TV3 Sport-ekspert Per Frimann Hjulmand om på Twitter, hvor han hejste flaget for den 27-årige midtbanespiller.

Og det er ikke kun Frimann, der har lagt mærke til den tidligere Esbjerg- og OB-spillers bedrifter.

I Belgien har han spillet sig ind blandt profilerne i rækken på overraskelsesholdet Union Saint-Gilloise, der sensationelt fører rækken.

Casper Nielsen har allerede fem gange i denne sæson været på rundens hold hos Eleven Sports, der har rettighederne til den belgiske liga.

- Jeg har skabt mig et godt navn i Belgien, og selvfølgelig synes jeg, at jeg har lov til at drømme om landsholdet.

- Det er klart, at når man har personlig succes på et hold, der ligger nummer et i Belgien, så øger det ens chancer. Så jeg håber da, at Hjulmand vil kigge med i fremtiden, men det må komme, når det kommer, siger Casper Nielsen til Ekstra Bladet.

Han skiftede i sommeren 2019 OB ud med den belgiske kultklub, der i sommer vendte tilbage til den bedste række efter 48 års fravær.

Der var i sommer bud efter den skudstærke centrale midtbanespiller fra større belgiske klubber og også fra andre lande, men han valgte at følge mavefornemmelsen.

Den danske viceanfører forlængede sin aftale med Union Saint-Gilloise, og det har han ikke haft grund til at fortryde.

- Jeg føler mig hjemme og værdsat her. Jeg følte også, at vi som hold havde noget at skulle have sagt i denne sæson, og sådan er det heldigvis også gået.

- Hvis jeg kan fortsætte med at gøre det godt, og holdet også gør det godt, så skal næste skridt for mig nok også komme, lyder det fra Casper Nielsen.

Han har spillet i alt 39 landskampe på diverse ungdomslandshold og var med ved U21-EM tilbage i 2017.

A-landsholdet har han foreløbig aldrig været en del af, men det kan måske komme, hvis succesen fortsætter i Belgien.

Capser Nielsen (th.) har fået fuld spilletid i de første 13 runder. Det er blevet til to mål og to oplæg for midtbanespilleren. Foto: Philippe Crochet/Getty Images

Kultklub: - Som at gå ind på et museum

Union Saint-Gilloise er blandt de mest traditionsrige klubber i Belgien.

Den har vundet mesterskabet hele 11 gange, men der findes ikke mange mennesker tilbage på denne jord, der har oplevet det. Seneste mesterskab var i 1935….

Men nu er klubben, der deler ejer med Premier League-holdet Brighton, tilbage på første klasse.

- Union Saint-Gilloise har været en sovende kæmpe, og der er blevet investeret kraftigt.

- Det betyder rigtig meget for mange, at klubben er tilbage i toppen af belgisk fodbold, og vi bliver betragtet som legender i klubben efter oprykningen, siger Casper Nielsen med et lille grin.

Det er stort for en vestjyde, og det er svært ikke at lade sig rive med af den aktuelle succes, hvor Union Saint-Gilloise har givet pengestærke klubber som Club Brugge, Anderlecht og Gent baghjul.

- Der er en kæmpe positiv vibe om Union. Vores fans er helt fantastiske. De er meget entusiastiske, siger Casper Nielsen.

Tilhængerne skaber en fantastisk stemning på den over 100 år gamle hjemmebane Stade Joseph Mariën, der ifølge Nielsen er et besøg værd:

- Det er næsten som at gå ind på et museum, men det har bestemt sin charme, og vores fans vil helst blive her.

Klubben har dog fremskredne planer om at bygge en ny hjemmebane, der skal matche ambitionerne.

Foreløbig nyder Casper Nielsen dog tiden på den bogstaveligt talt gamle hjemmebane i det sydvestlige Bruxelles.

- Som fodboldspiller lever du lidt i nuet. Vi nyder, at tingene går vores vej og forhåbentlig kan vi blive ved med at tage mange point.

- Vi har et godt miks på holdet og er godt sammenspillet. Det er ikke, fordi der er nogen særlig hemmelighed. Vi har været bedre end de andre og spillet god fodbold, siger Casper Nielsen.

Union Saint-Gilloise har også den tidligere Randers FC-forsvarer Jonas Bager i truppen, og han har også haft en central rolle på overraskelsesholdet de seneste sæsoner.