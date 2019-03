Undrer sig over intelligent Bendtner

Wojciech Szczesny både roser og undrer sig over sin tidligere holdkammerat i et nyt interview

Den polske målmand Wojciech Szczesny taler i et nyt underholdende interview på YouTube-kanalen Foot Truck åbenhjertig om sit syn på spillere, som han har delt omklædningsrum med i løbet af sin karriere.

Og blandt de spillere, som får en hudløst ærlig kommentar af Juventus-keeperen, er ingen ringere end danske Nicklas Bendtner.

De to spillede sammen i London, indtil Bendtner forlod klubben i 2014. Og selvom den danske angribers mange eskapader uden for banen selvfølgelig får en kommentar med på vejen, så er der også roser fra den polske landsholdsmålmand.

- En af de mest intelligente fyre, jeg har spillet sammen med. Du kan se 'Nick' være velorganiseret, skarp, i form. Det ser ud til, at alting kører for ham. Næste dag åbner du avisen og læser: 'Fuld Bendtner kørte i den forkerte vejbane,' og du tænker bare WTF?'. (what the fuck. red.). Han er en fyr med to personligheder. Den mest selvsikre fyr, jeg har spillet sammen med, siger Szczesny.

Foruden Rosenborg-angriberen er en lang række andre nuværende og tidligere Arsenal spillere også mål for Szczesnys uforbeholdne meninger, og det er langt hen af vejen ganske underholdende læsning.

Bendtner efter afsoningen: Jeg har taget, det jeg skulle, som en mand. Video: Discovery Networks Danmark

Tomas Rosicky: - Det var en nydelse at se ham spille. Lille Mozart. Hans måde at bevæge sig på banen på var imponerende, ren klasse. Jeg tror stadig, han er den rigeste fodboldspiller, jeg kender. Han brugte aldrig nogen penge. I al den tid, jeg var i Arsenal, havde han den samme bil. En 05/06 Mercedes. Han gik kun i tøj fra sin sponsor. Det eneste, han brugte penge på, var sig guitar.

Aaron Ramsey: - Han har aldrig betragtet fodbold som et taktisk spil. Han er manden, der løber i samtlige 90 minutter. Han er uden sammenligning den spiller, der løber mest af dem, jeg har spillet med. 13 kilometer pr. kamp uden problemer. Jeg tror, han kunne blive en fantastisk tilføjelse til Juventus.

Samir Nasri: - Han troede altid, at han var en eller anden slags gangster. Alle kender den her type fra skolen, som havde store og stærke venner, som fik ham til at føle sig cool. I Polen har vi et ordsprog, der hedder 'at prutte højere end din røv.'

Samir Nasri ser, ifølge Szczesny, sig selv som lidt af en bad-boy. Foto: SEAN DEMPSEY/PA Photos

Alexandr Hleb: - Han kunne have opnået mere som fodboldspiller. Fik stadig en fantastisk karriere, men han var glad for at drikke.

Thierry Henry: - Den bedste spiller i Arsenals historie. Den bedste i Premier Leagues historie. Meget krævende, og specielt over for unge spillere. Gutterne snakkede altid om, at de var bange for ham til træning. Hvis du kiksede en aflevering, blev han sur, og lod i klare vendinger forstå, at han var utilfreds med dig. Fantastisk fyr.

Jack Wilshere: - Min bedste ven sammen med Krychowiak. Til mit bryllup blev han så fuld, at vi ledte efter ham i to timer, og fandt ham liggende og sove i en busk. Fik en skade, blev aldrig rigtig helbredt, hvilket førte til den næste og den næste. Et af de største talenter, jeg har set. På grund af skader spiller han nu i West Ham og ikke en stor europæisk klub.

Van PErsie flyttede til Manchester og vandt en pokal, men han burde være blevet i Arsenal, siger den polske keeper. Foto: Jon Super/AP

Robin van Persie: - Du er nødt til at give ham, at han skiftede til Manchester United og vandt en titel. Men året efter røg han på bænken, rykkede til Tyrkiet, og hans store karriere sluttede. Han kunne have truffet andre beslutninger, og opnået meget mere hos Arsenal. Han er ekstremt arrogant sommetider.

Gervinho: - Hvem har fortalt jer, at han skulle være blandt de 40 bedste, jeg har spillet sammen med? Sæt et nul mere på.

Olivier nanana Giroud: - Den smukkeste mand, jeg har spillet sammen med, og han ved det. Han elsker sig selv endnu mere end Krychowiak. Du ved, en lille skæg-kam, olie på brystet. Fantastisk fyr, meget undervurderet spiller.

Mesut Ozil: - Han spiller syv fantastiske kampe og to forfærdelige. Han er ikke doven, som folk siger. Han kan ikke stabilisere sin formkurve i Premier League, og jeg ved simpelthen ikke hvorfor. Han har et utroligt syn for spillet på banen. Når jeg ser ham spille på tv, tænker jeg tit, 'hvordan så han den?'

Mezut Ozil har aldrig formået at levere stabile præstationer Premier League, men talentet og fodboldforståelsen er i særklasse, mener Szczesny. Foto: JOE GIDDENS/AP

Lukas Podolski: - Jeg kan huske til træning, og jeg lyver seriøst ikke, når Poldi havde bolden inde i feltet, 10-11 meter ude, så prøvede jeg ikke at rede den. Jeg dækkede mit hoved. Jeg sværger, beskyttede bare mit hoved. Virkelig sjov fyr.

Andrey Arshavin: - Hysterisk morsom, havde det sjoveste grin nogensinde. Da han kom til Arsenal, spillede vi mange små kampe til træning, og vi tænkte allesammen 'wow, vi kommer til at vinde ligaen.' Det gjorde vi ikke.

Santi Cazorla: - Vi var på træningslejr i Köln, da Santi kom til klubben. Første træningspas, vi spillede små kampe mod hinanden. Efter træning gav vi Wenger et stående bifald for at have fået fat i Cazorla. Langsom, lille, men en af de bedste, jeg har spillet sammen med. Utrolig fodboldhjerne og teknik. Jeg kan ikke sige, hvad der var hans største force. Men når du så ham spille, blev du tit overvældet af hans kvalitet. Elskværdig, venlig, altid smilende.

Se også: Bendtner: Sidste sæson var ikke acceptabel

Se også: Ny træner ændrer Bendtner-beslutning

Se også: Arsenal får værst tænkelige lodtrækning