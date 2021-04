United-boss lægger sig fladt ned: 'Vi tog fejl'

De forsøgte, men den gik ikke.

Super League blev sendt i graven to dage efter etableringen.

Tirsdag aften trak de seks engelske klubber sig, og onsdag fulgte flere klubber trop.

Manchester United-ejer Joel Glazer skriver nu ud til de mange fans på klubbens hjemmeside og lægger sig fladt ned.

'I gjorde jeres modstand mod den europæiske Super League meget klar, og vi har lyttet. Vi tog fejl, og vi vil vise, at vi kan rette tingene op', lyder det fra klubejeren.

Joel Glazer (til højre) lægger sig fladt ned efter forsøget på en piratliga. Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix

Han undskylder desuden, hvad der er sket de seneste dage.

'Vi fortsætter med at tro, at europæisk fodbold skal være mere bæredygtig hele vejen igennem på lang sigt. Vi accepterer dog fuldt ud, at Super League ikke var den rigtige vej til at gøre det.'

'Når vi forsøgte at skabe et mere stabilt fundament for spillet, kunne vi ikke vise tilstrækkelig respekt for dets dybt rodfæstede traditioner - oprykning, nedrykning, pyramiden - og det beklager vi.'

