United-legende i spil som sportsdirektør

Manchester United pønser på at hente en af klubbens gamle helte tilbage til Old Trafford i en kommende stilling som sportsdirektør.

Hollandske Edwin van der Sar, der i dag er succesrig direktør i Ajax, står ifølge Daily Mirror højt på sin tidligere arbejdsgivers ønskeseddel, men spørgsmålet er, om den tidligere topmålmand vil være interesseret i at tage netop det skridt.

Van der Sar blev i sin tid hentet til den engelske storklub af den legendariske manager Sir Alex Ferguson, som i den grad har efterladt sig et tomrum, og United vil forsøge at styrke ledelsen med en sportsdirektør i laget mellem Ole Gunnar Solskjær og direktør Ed Woodward.

Vedkommende skal angiveligt hjælpe med at lægge den rette transferstrategi og formulere en sportslig retning, også omkring spillestil.

Spørgsmålet er dog, om den 48-årige hollænder, der også er et magtfuldt medlem af bestyrelsen for European Club Association, overhovedet vil være interesseret i det jobskifte i en situation, hvor Champions League-semifinalisterne Ajax har stor succes og United det modsatte.

Edwin van der Sar har tidligere nydt stor succes hos Manchester United. Her er han med Champions League-trofæet i 2012. AP Photo/Sergey Ponomarev/Ritzau Scanpix

Ifølge avisen har Ajax via sommerens store transfers opbygget en solid kapital på 220 millioner pund (godt 1,8 milliarder kroner), som man har at gøre godt med i opbygningen af nye hold.

Van der Sar, der har været med til at udvikle spillere som Matthijs de Ligt og Frankie de Jong, er kendt for at have oparbejdet et stort netværk i fodboldverdenen.

Desuden har han sin hustru, Annemarie, at tage hensyn til. Hun fik i 2009 konstateret en hjernetumor, men er i dag i så meget bedre forfatning, at parret måske vil forlade Amsterdam.

Ed Woodward har de seneste måneder angiveligt haft samtaler med andre tidligere United-spillere som Rio Ferdinand og Darren Fletcher om en lignende rolle i klubben, men de har hverken samme erfaring og kaliber som hollænderen.

