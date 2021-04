United-legende tordner mod klubben: - Straf dem hårdt

Der er noget i gære i toppen af europæisk fodbold.

En stribe topklubber forventes snarest at præsentere planerne om en ny europæiske Super League for de største hold - som et modsvar til Champions League, der mandag præsenteres i en ny form.

Pengene er angiveligt meget store, og det skulle have fået de seks giganter i Premier League, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Manchester City, Tottenham og Chelsea, til at hoppe med på vognen.

De har angiveligt underskrevet en hensigtserklæring om at bryde ud af UEFA-regi og Champions League-strukturen for at deltage i den nye liga i stedet for.

Den tanke kan den tidligere Manchester United-profil Gary Neville ikke følge. Som i slet ikke.

Som ekspertkommentator på Sky Sports blev han efter Manchester Uniteds sejr over Burnley spurgt om hans holdning - og han var klar i mælet:

- Jeg væmmes ved det her.

- Hvordan kan man overhovedet tænke på at komme på stadion og se en Super League-kamp, efter at du har ladt 14 Premier League-hold i stikken, Championship, League 1 og 2 er døde. Hele pyramide-strukturen, man har kæmpet for i 150 år er væk. På grund af seks klubber.

- Det er fuldstændig pinligt. Og det kommer aldrig til at ske, siger Gary Neville.

Han er især skuffet over sin gamle klub - og ærkerivalerne fra Liverpool:

- Liverpool siger, at det er folkets klub, 'You'll never walk alone'. Fansenes klub. Manchester United, 100 år og født af arbejdere fra området. Og nu vil de bryde ud i en liga uden en egentlig konkurrence. Det er en stor skændsel, erklærer han.

Neville mener, at hvis rygterne viser sig at være sande, så er der kun en vej for håndteringen af de klubber:

- Lad dem bare bryde ud, men straf dem med det samme. Hvis de annoncerer, at der er en underskrevet hensigtserklæring fra seks klubber, så straf dem hårdt. Store bøder, point-straf, tag titlerne fra dem.

- Giv i stedet titlerne til Burnley. Og Fulham. Lad Fulham blive oppe. Og tvangsnedryk Manchester United, Liverpool og Arsenal. For de tre burde lide mest, siger han med henvisning til den massive historie og tradition i klubberne.

UEFA har søndag aften sammen med de nationale forbund of FIFA reageret ved at garantere, at samtlige klubber, der bryder ud i en ny liga vil blive straffet og udelukket fra alle andre turneringer - både i hjemlandet, i Europa og i resten af verden.