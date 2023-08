Ustyrlige Messi

Lionel Messi scorede to gange, da Inter Miami vendte 4-2 til 4-4 og gik videre til kvartfinalen i Leagues Cup efter straffesparkskonkurrence mod FC Dallas

Natten til mandag skulle Lionel Messi og resten af Inter Miami-mandskabet i kamp mod FC Dallas om en plads i kvartfinalen i ligacuppen. Turneringen, der spilles mellem klubber fra MLS og den bedste række i Mexico.

Ottendelsfinalen foregik i Dallas, men Inter Miami havde naturligvis de store kanoner på banen fra start i form af Messi, Jordi Alba og Sergio Busquets.

Og to af dem fik en stor hovedrolle.

Først var det efter blot seks minutter, hvor man allerede så tegn af de gode gamle Barcelona-tider, da Jordi Alba fandt Messi på kanten af feltet, der bankede Inter Miami foran.

Selvom Messi leverede gode muligheder for sine holdkammerater, kunne de ikke finde nettet.

Det kunne Dallas i stedet to gange inden halvleg.

Først var det Facundo Quignon, inden Bernard Kamungo sendte hjemmeholdet til halvleg oppe med 2-1.

Med under en halv time blev tingene værre for Inter Miami, da de kom bagud med 3-1.

To minutter senere reducerede Benjamin Cremaschi efter et fint oplæg fra Alba endnu en gang.

Men i det 68. minut kom Miami yderligere bagud, hvorfor det så svært ud, og det så ud til, at det skulle blive til et exit, men med ti minutter igen gik det stærkt.

Først headede Marco Farfan bolden i eget net efter et Messi-frispark, og så tog argentineren sagen i egen hånd med godt fem minutter tilbage af den ordinære tid, da han bankede et fremragende frispark i netmaskerne.

Derfor skulle det hele afgøres på straffespark.

Her blev Benjamin Cremaschi manden, der sendte Miami videre til kvartfinalen, efter at Paxton Pomykal brændte for FC Dallas.

Inter Miami skal enten møde Charlotte eller Houston Dynamo.