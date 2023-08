Utrolige Ronaldo: Smadrer 44 år gammel rekord

Duellen mellem Cristiano Ronaldo og Lionel Messi er aftagende.

Efter de er rejst til øst og vest for at forfølge nye, spændende og indbringende eventyr, er brodden gået af fodbold-historiens største duel. Inkarnerede og rabiate fans diskuterer selvfølgelig stadig til hudløshed, hvem af dem der er bedst.

Messi fører på en række parametre. Der er noget med en VM-titel blandt andet.

Men på ét punkt kommer han aldrig i nærheden af Ronaldo: hovedstødsmål.

Og det er der ikke rigtig nogen der gør.

Bevidst om sin egen position

Mandag scorede han med knoppen for 145. gang i sin professionelle karriere. Det er flere mål, end de fleste scorer i et helt liv.

Ronaldo steg til vejrs og pandede bolden i kassen mod Monastir fra Tunesien i Arab Club Champions Cup.

Og så blev det selvfølgelig fejret med vanlig ophøjet ro og attitude, som Ronaldo kan. Men der var også glæde at spore, for portugiseren er om nogen bevidst om sin egen position i historiebøgerne, og det har som så mange andre af hans rekorder været én, han gerne ville have fingre i.

Ronaldo i godt humør i Saudi-Arabien. Måske fordi der lige er gået løn ind. Foto: Reuters/Ritzau Scanpix

Gerd Müller havde rekorden. I mange år. 'Der Bomber der Nation' scorede størstedelen af sine hovedstødsmål for Vesttyskland og Bayern München men sikrede sig rekorden i Fort Lauderdale, hvor han afsluttede den spektakulære karriere i begyndelsen af 1980’erne.

Real Madrids legende Carlos Santillana og Pelé ligger på de næste pladser, hvilket vidner om, hvor opsigtsvækkende en rekord Ronaldo har tilegnet sig.

- Jeg jagter ikke rekorder. De jagter mig, har han engang sagt så fyldt med selvtillid, at selv Zlatan Ibrahimovic må have lettet på kasketten.

Et par stykker skiller sig ud

Som spiller var det først i Real Madrid, Ronaldo for alvor udviklede evnen til at score med hovedet. Indtil da var det blevet til en snes stykker for Manchester United.

Hans mål mod netop United for Real Madrid i Champions League 13. februar 2013 skilte sig ud.

Scoringen for Juventus mod Sampdoria nogle år senere i Serie A var mere spektakulær, fordi han her kunne måles direkte med en forsvarsspiller, der ikke var til megen gavn.

Mod United stod han underligt umarkeret og hoppede højere, end man havde set før i international fodbold. 2,93 meter var han oppe. Til sammenligning er Javier Sotomayors verdensrekord i højdespring fra 1995 på 2,45 meter. Selvfølgelig liggende i Fosbury Floppet - men stadigvæk ...

David de Gea og de øvrige United-folk kan bare se til, mens Ronaldo header bolden i kassen i 2013. Foto: Paul Hanna/Reuters/Ritzau Scanpix

Nicola Murru fra Sampdoria tror, han har styr på Ronaldo, og forsøger at hoppe op til indlægget. Problemet er bare, at Ronaldo allerede hænger deroppe og kort efter header bolden i mål. Foto: Jonathan Moscrop/AP/Ritzau Scanpix

Næsten oppe i samme luftlag var Ronaldo mod Sampdoria (256 cm), og efterfølgende har han også for United og Al Hilal leveret scoringer oppefra. Selvfølgelig bidrager det til historien, at manden er i den tunge ende af 30'erne. Ikke just dér, fodboldspillere traditionelt hopper højest og løber hurtigst.

Det har man dog glemt at fortælle Ronaldo.

78 cm med tilløb

Tilbage i 2011, da karrieren nåede nye højder i spansk fodbold, foretog forskere ved University of Chichester i dokumentaren 'Cristiano Ronaldo: Tested to the Limit' en række tests, der afslørede, at han allerede dér kunne hoppe højere end de fleste NBA-spillere.

Man konkluderede, at han kunne hoppe 44 cm fra stående - og hele 78 cm med tilløb! Det skulle ifølge undersøgelsen være syv cm mere end den gennemsnitlige NBA-spiller. Og de er nu også ret gode til det.

Og så sidder Messi-fansene tilbage og knurrer og konstaterer, at Messi altså også har scoret med hovedet engang. Endda i en Champions League-finale. Det gjorde Ronaldo også engang.

Og den ene har vundet turneringen en gang mere end den anden.

Og så kører den igen.