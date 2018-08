Utrolige Rooney med feber-aktion i sidste sekund

De knuselsker ham allerede i DC United.

Eller...det burde de efter den start, som Wayne Rooney har fået på sit amerikanske eventyr i hovedstaden.

Der er blevet scoret, assisteret, trukket et anførerbind over armen og tilmed modtaget en brækket næse i løbet af de første uger i MLS.

Og så kom aktionen søndag mod Orlando.

Stillingen var 2-2, der var spillet 95 minutter, da Florida-mandskabets Will Johnson stormede af sted i venstre side. Foran sig havde han hele DC Uniteds banehalvdel - og der var ingen målmand!

Danske David Ousted var på vej tilbage efter at have satset og været oppe i modstanderens straffesparksfelt. Men målmanden med fortid i Randers og Vancouver ville aldrig nå frem.

Men hvis Will Johnson dermed havde regnet med, at han nu havde fri adgang til målet, havde han ikke taget højde for Wayne Rooney.

Legenden kom buldrende i en sidste kraftanstrengelse fra midten af banen og tacklede glidende perfekt sin modstander, så denne faldt på den regnvåde bane, mens Rooney med mælkesyren hængende ud af halsen fik rejst sig og erobret bolden.

Med hjertet hamrende i brystet trak han frem ad banen. Modstanderne stod - nok lige så trætte som han selv - og afventede.

Det skulle de ikke have gjort, for snart ekspederede briten bolden op mod feltet, hvor den allerede dobbelte målscorer Luciano Acosta steg til vejrs og headede den over Orlandos målmand, Joe Bendik.

'Hvad havde han gang i?'

Ikke overraskende gik tilskuerne på Aufi Field i Washington amok. Det samme gjorde spillerne, der flokkedes om Acosta, der lod sig tiljuble for sit hattrick og sejrsmål.

Rooney var også glad, men han valgte nu at blive stående oppe ved midten, hvor han fuldstændig stakåndet bøjede sig sammen efter at have hilst ned mod matchvinderen.

- Jeg så vores målmand gå med frem ved 2-2, og det overraskede mig. Hvad havde han gang i, tænkte jeg, sagde Rooney til Fox Sports efter kampen.

- Han var allerede fremme og for langt væk til, at jeg kunne sige til ham, at han skulle vende om. Jeg forsøgte at forudsige, hvad der kunne ske, og så bad jeg dem (holdkammeraterne, red.) om at blive fremme i feltet. Heldigvis fik jeg tacklet, og Luciano scorede, kom det nærmest ydmygt fra Rooney.

Selvom de for længst har udspillet deres rolle i ligaen denne sæson, kan DC United dog glæde sig over, at man siden Rooneys ankomst har vundet fire og spillet en kamp uafgjort i seks forsøg.

