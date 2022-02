Utroligt mirakel: Stjernen er tilbage

En forfærdelig ulykke nytårsaften 2020 betød, at norske Omar Elabdellaoui næsten måtte sige farvel til sin karriere som fodboldspiller.

Han ville antænde noget fyrværkeri, men det gik af, før han kunne nå at komme væk.

Prognosen var dyster for den 30-årige nordmand, og chancerne for, at han skulle spille fodbold på professionelt niveau igen, var ikke store.

Men 13 måneder og 21 dage efter det tragiske uheld kunne Omar Elabdellaoui atter spille for sin klub Galatasaray, og det blev til hele 90 minutter for backen.

Ni operationer

På de 13 måneder og 21 dage er der sket meget.

Da chokket havde lagt sig, og man kunne begynde at se skaderne igennem, stod det hurtigt klart, at det højre øje var slemt medtaget. Hans tårekanaler var brændt væk, hans regnbuehinde var ødelagt, og han manglede en tredjedel af hans øjenlåg. Det venstre øje var heldigvis stort set intakt.

Elabdellaoui skulle igennem ni operationer af forskellig karakter for at genoprette synet.

Når der ikke var operationer, behandlinger og undersøgelser prøvede han at vedligeholde formen ved at træne, så ofte han kunne. Og træningen var ifølge ham selv det eneste, der holdt ham i live.

- Jeg vil ikke lyve. Det reddede mig. Det holdt mig i live. Jeg startede tidligt med at træne og satte et mål om at vende tilbage til fodbolden uanset hvad, siger han i et interview til The Guardian.

Følelsen af endelig at kunne tage klappen for øjet af, efter at han blev udskrevet fra hospitalet, var noget, der rørte nordmanden.

- Det var virkelig specielt, jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal beskrive det. Jeg tog min klap af, lukkede mit venstre øje, og jeg kunne rent faktisk se min hånd med mit højre øje. Det var et mirakel. Synet er noget, man tager for givet.

Elabdellaoui i duel under mandagens kamp mod Göztepe. Foto: AA/ABACA/Ritzau Scanpix

Tilbage på grønsværen

Mandag aften kunne Omar Elabdellaoui endelig vende tilbage i Galatasaray-trøjen.

Holdet gjorde et sent comeback og vandt 3-2 mod Göztepe, i en kamp hvor Ebdallaoui spillede hele kampen.

Han er dog nødsaget til at skulle spille med nogle specielle briller, der beskytter hans skrøbelige øje. Og når han ikke spiller kamp, skal han bruge øjendråber hver halve time.

Det var dog en meget taknemmelig nordmand, der udtalte sig til den tyrkiske avis Fanatik efter kampen.

- Jeg gik igennem en meget svær periode. Det var en slem skade, og jeg kæmpede virkelig hårdt for at komme tilbage på banen. Det er anden gang, min drøm er blevet til virkelighed. Jeg er tilbage i fodbold for anden gang. Tak til alle, der hjalp mig under denne proces, siger han.