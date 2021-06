Uventet spiller er nu favorit

N’Golo Kantés forrygende Champions League-kampagne for Chelsea bringer ham forrest i feltet til årets største fodboldpris

Det er godt nok sjældent, at Ballon d’Or tilfalder en defensivt orienteret spiller. Eller FIFA’s kåring af verdens bedste spiller. Eller den periode hvor Ballon d’Or og FIFA-prisen var smeltet sammen.

Det gives til en angriber eller offensiv midtbanespiller. Og helst Ronaldo eller Messi.

Luka Modric vandt den i 2018, da han var i storform for Real Madrid og Kroatien ved VM.

Og nu ser det ud til, at N’Golo Kanté kan blive den næste.

Hans storform for Chelsea fremragende illustreret i Champions League-finalen mod Manchester City lørdag aften har gjort ham til en af favoritterne til at vinde Ballon d’Or senere på året.

Den tidligere Chelsea-spiller Mario Melchiot er fuld af beundring og tillader sig en sammenligning med en af de helt store.

- Kanté, oh my god! Hvis ikke du kan lide ham, ved du ingenting om fodbold. Ved du, hvad jeg kan lide ved ham? Det er lidt det samme, som jeg havde med Makélélé. De minder meget om hinanden i facon, siger han til talkSPORT Breakfast.

Lillebror bliver storebror

Han spillede selv i Chelsea omkring årtusindeskiftet men forlod London-klubben, da Roman Abramovich købte stedet. Han nåede dog en sæson sammen med Makélélé 2003-2004.

- Nogle gange når de går ved siden af dig, ligner de en lillebror. Men når de tager trøjen på, bliver de til din storebror. Sådan har jeg det med Kanté. Du ser denne her lille fyr og tænker ’hvorfor skulle jeg være bange for ham?’. Men inde på banen ender det med ’hold da op, den lille mand er en gigant’ – og han styrer showet, siger Melchiot om franskmandens format.

N’Golo Kanté kom til Chelsea i 2016, efter han havde vundet Premier League med Leicester City. Efter en enkelt sæson i London kunne han så også skrive engelsk mester med dem på cv’et.

Siden har han spillet fire FA Cup-finaler med Chelsea, hvoraf en enkelt er blevet vundet. Han vandt desuden Europa League med klubben i 2019, nåede EM-finalen i ’16 med Frankrig – og blev verdensmester to år senere.

Kurt Zouma og N'Golo Kanté jubler, mens Sergio Agüero desillusioneret kigger væk. Forskel på sejr og nederlag i Champions League-finalen. Foto: Michael Steele/Reuters/Ritzau Scanpix

Han er berømt for sit arbejde og for at dække en stor del af banen med sit enorme løbepensum. Deraf er det efterhånden berømmede udtryk kommet: ’Jorden er dækket af 71 procent vand. Resten dækker Kanté’.

Til det sagde han i øvrigt selv for nogle år siden:

- Mine holdkammerater i Chelsea har fortalt mig om det. Det er bare for sjov. Jeg dækker naturligvis ikke 30 procent af jordens overflade…

Nærmest uhørt

Men han er en kæmpe på banen. Det har toptrænere som Claudio Ranieri, Antonio Conte og Maurizio Sarri erfaret på Stamford Bridge. Senest også Thomas Tuchel, der sagde følgende inden Champions League-finalen i Porto:

- Jeg har ikke lyst til at begynde kampen uden ham.

Bookmakerfirmaet Betfair har sat odds på de otte største favoritter til Ballon d’Or. Her er Kanté kun overgået af Kylian Mbappé og Robert Lewandowski.

Fodboldmagasinet Goal udgav mandag en liste over de 20 største favoritter, hvor Kanté toppede foran Mbappé, Lewandowski, Kevin De Bruyne og Lionel Messi. De noterer sig, at det i sig selv er bemærkelsesværdigt, at han blev kåret til kampens spiller i begge CL-semifinaler mod Real Madrid OG i finalen.

- Det er nærmest uhørt. Kombinér det med hans Man of the Match-optræden mod Atlético i 1/8-finalen og så er han turneringens bedste spiller, når alt er gjort op, skriver magasinet, der lige føjer til, at det selvfølgelig vil se godt ud, hvis han og Frankrig går hele vejen ved det forestående EM.

Hvad må siges at være realistisk.

