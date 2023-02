Vækker stor opsigt

Det lader efterhånden til, at den portugisiske superstjerne Cristiano Ronaldo er faldet til i sine nye omgivelser.

I anledningen af den årlige markering af Saudi-Arabiens grundlæggelse, havde Ronaldo og holdkammeraterne iført sig forskelligt traditionelt arabisk tøj, ligesom da Lionel Messi fik en såkaldt Bisht på, da han modtog VM-trofæet i Qatar i december, hvilket har vakt store opsigt verden over.

Og det er slet ikke tilfældigt, at de to superstjerner bliver iført tøj og klæder, der er traditionelt i de arabiske lande.

- Han bliver en del af et statsligt projekt. Og det handler også om at dække over nogle af de forfærdelige ting, der foregår i landet. For eksempel menneskerettighedskrænkelser, forklarede Stanis Elsborg, der er senioranalytiker i organisationen Play the Game overfor Ekstra Bladet, da Ronaldos skifte til Al-Nassr blev en realitet.

Den portugisiske stjerne poserede i forskellige klæder og her også med en sabel i hånden. Foto: Al-Nassr FC

Ronaldo undlod dog at tage en shemagh på, ligesom mændene omkring ham ellers havde. Foto: Al-Nassr FC

Hele verden blev forarget, da Messi stod med den omdiskuterede Bisht på og VM-trofæet i hænderne flankeret af Gianni Infantino og Qatars emir, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, ligesom Ronaldo nu trækker overskrifter i verdens medier.

Og det er lige netop det, som Saudi-Arabien ønsker.

- Med de ambitioner, som Saudi Arabien har på sportsområdet med blandt andet et VM-værtskab i fremtiden, så er det et scoop for dem at få Ronaldo ned og repræsentere saudisk fodbold.

- Nu har de jo også Messi i form af, at han er turismeambassadør for Saudi-Arabien. Man har to af de største sportsstjerner nogensinde i folden, siger Stanis Elsborg.

Messi modtog både VM-trofæet, en guldmedalje og en bisht, da han vandt VM med Argentina. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Vi ser nærmere på hvad der er fulgt i slipstrømmen på den skandaleombruste VM-slutrunde i diktaturstaten: Korruptionen i EU, de sorte laksko på fodboldbanen, FIFAs fortsatte knæfald for slyngelstater, influencerne Messi og Ronaldo og en salt-koks besudling af VM-trofæet.