Væltede sig i kvinder - fortalte konen om utroskab

Pelé var utro så ofte, at han ikke har styr på, hvor mange børn han er far til

Som spiller var Pelé meget loyal.

Han spillede intet mindre end 18 år i klubben Santos i hjemlandet Brasilien.

Noget tyder dog på, at han var væsentligt dårligere til at være tro mod sin ægtefælle.

I en kommende Netflix dokumentar om den tredobbelte verdensmester fortæller hovedpersonen således, at han var utro så mange gange under sine to første ægteskaber, at han ikke ved, hvor mange børn han har.

Pelé, der i dag er 80 år gammel, siger dog selv, at der ikke var noget hemmeligt i det.

- Min første kone vidste godt, jeg var utro. Det har jeg aldrig løjet om, siger Pelé i dokumentaren.

Pelé på besøg i Brønshøj i 2016. Foto: Jakob Ehrbahn

Pelé har officielt syv børn, selvom han indædt har modstridt, at Sandra Machado, som døde af kræft i 2006, er hans datter, selv efter retten kendte, at han var hendes biologiske far i 1996.

Han er i dag gift på femte år med 54-årige Marcia Aoki.

Selvom moderne stjerner som Lionel Messi og Cristiano Ronaldo presser sig på, er der stadig mange, der peger på Pelé som verdens bedste fodboldpiller gennem tiderne.

Det brasilianske fodboldikon blev verdensmester tre gange og er optaget i Guiness Book of Records for sine 1279 mål i 1363 kampe.

Dokumentaren med den retvisende titel 'Pelé' kan ses på Netflix fra 23. februar.

