Vanvid og pistoler - dansk dommer flyves ind til ondt derby

På søndag kommer årets dommer anno 2015, Mads-Kristoffer Kristoffersen, på en af karrierens mest usædvanlige opgaver.

Han skal nemlig dømme det athenske derby mellem AEK og Olympiakos.

Det græske fodboldforbund oplyser i sin dommerpåsætning, at den danske opmand skal forestå en af sæsonens store kampe i græsk fodbold. På linjerne får han landsmændene Dennis Wollenberg Rasmussen og Lars Hummelgaard. Dommerbedømmeren er svenske Leif Lindberg.

Tipsbladet.dk har også været i kontakt med Mads-Kristoffer Kristoffersen selv, men han ønsker ikke at udtale sig om påsætningen.

Mads-Kristoffer Kristoffersen havner i en græsk heksekeddel. Foto: Ritzau Scanpix

Det er tredje gang i denne sæson, at en udenlandsk dommer kommer til Grækenland for at dømme de højspændte opgør mellem tre af landets største klubber: AEK, Olympiakos og PAOK. Beslutningen er truffet for at skærme de lokale dommere.

- Det er blevet besluttet, at alle derbyer skal dømmes af udenlandske dommere i denne sæson, fordi der kommer stærke reaktioner fra holdene mod nogle græske dommere, forklarer George Fradelakis, der er journalist på mediet Sports DNA, til tipsbladet.dk.

Hvilken slags reaktioner? Trusler?

- Nej, ikke trusler, men 'pres' på det græske fodboldforbundet. Jeg ved ikke, om du kan huske, hvad der skete i sidste sæson i PAOK-AEK-kampen, som blev afbrudt?

- Da PAOK fik underkendt et mål i slutningen af derbyet i marts måned, marcherede klubejer Ivan Savvidis ind på banen omringet af bodyguards for at tale et par alvorsord med kampens dommer og angiveligt sige, 'Du er færdig som dommer'. I et hylster i bæltet havde han en pistol.

Da PAOK-præsidenten gik på banen iført pistol, endte det med, at ligaen blev suspenderet. Foto: AP

Kampen blev afbrudt og ikke genoptaget. Efterfølgende suspenderede sportsministeren hele den græske liga. AEK blev senere tildelt en 3-0-sejr på skrivebordet.

Mads-Kristoffer Kristoffersen, der har været deltidsprofessionel dommer siden 2015, fløjter op til denne uges opgør mellem AEK og Olympiakos klokken 19.30.

