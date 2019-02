Vanvittig afslutning: Fire mål i overtiden!

Den syvende-bedste engelske fodboldrække bød lørdag på et sandt festfyrværkeri

0-0 efter 90 minutter til en kamp i den syvende-bedste engelske række. Hvis du visner indvendigt bare ved tanken, ville du i de fleste tilfælde være lovligt undskyldt.

Men de 537 tilskuere, der havde valgt at bruge lørdag eftermiddag på Fullicks Stadium i Folkstone, blev mod alle odds kongeligt belønnet for deres tålmodighed.

En udvisning, en forulempet vagt og, nåh ja, fire scoringer i løbet af 11 minutters overtid, sørgede for, at kampen mellem Folkstone Invicta og Wingate & Finchley i den engelske Isthmian Premier Division formentlig ikke går i glemmebogen foreløbig.

Sent festfyrværkeri

Men det var som sagt først, da kampen nærmede sig sin afslutning, at begivenhederne begyndte at tage fart.

Med få minutter igen fik udeholdet vist forsvarsspilleren Ahmet Rihat ud. Derefter fulgte et større skænderi mellem spillerne og en overfusning af en af de tilstedeværende stadionvagter fra den bortdømte.

11 minutters tillægstid kunne tage sin begyndelse, og herfra gik det stærkt.

Først bragte hjemmeholdet Folkstone Invicta sig foran på et straffespark. Herefter fordoblede de føringen i det 97. minut, og en afgørelse så ud til at være fundet.

Men nej.

I det 101. spille-minut præsterede Wingate & Finchley det umulige. Indenfor ét minut scorede de to gange, og fik altså på spektakulær vis kæmpet sig tilbage med et brag, i en mildt sagt bemærkelsesværdig fodboldkamp.

Så hvis du er typen, der normalt forlader stadion et par minutter i slutfløjt, så bør du måske fremover huske på, at mirakler er sjældne, men hulens underholdende, når man er heldig og tålmodig nok til at løbe ind i dem.