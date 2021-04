Vanvittig pris - legendens trøje på auktion

Diego Maradonas trøje fra VM-debuten i 1982 er nu kommet på auktion - forventes at gå for millionbeløb

Hvis du er fodboldfan og har pengepungen i orden, så har du nu en storslået mulighed for at trække afsted med et sandt klenodium.

For på det amerikanske site gottahaverockandroll.com afholder de lige nu en auktion med en meget speciel fodboldtrøje.

Det drejer sig om den trøje, afdøde Diego Maradona bar, da han fik VM-debut for Argentina tilbage i 1982:

Foto: Gottahaverockandroll.com

På trøjen er en autograf fra Diego Maradona, der også har skrevet 'con cariña', der er en kærlig hilsen.

Tirsdag aften dansk tid ligger det vindende bud på 441.000 kroner (71.500 dollars), men man skal nok forvente at skulle betale en del mere for den.

Således er den blevet vurderet til at gå for et beløb mellem 1 og 1,25 millioner kroner.

Men smider man kassen for den, kan man også kalde sig for indehaver af den trøje, verdens måske bedste fodboldspiller gennem tiderne bar i Argentinas første gruppekamp mod Belgien, der også var VM's åbningskamp, 13. juni 1982.

Her indledte Argentina sit titelforsvar med en 1-0-nederlag til belgierne, der som i dag havde fået spillet et slagkraftigt mandskab sammen.

Diego Maradona fik alle 90 minutter for Argentina, men kunne altså ikke gøre den forskel, han gjorde fire år senere, da Argentina besejrede Belgien med 2-0 i VM-semifinalen - på to scoringer af Maradona selv.

I 1982 spillede Diego Maradona sig ind i turneringen med netop to scoringer i den næste kamp mod Ungarn, der blev slået 4-1, men VM sluttede brat for både ham og Argentina i 1/8-finalen mod ærkerivalerne fra Brasilien.

Maradona blev udvist for en hævnakt, da brasilianerne var foran 3-0, og han kunne fra bænken se sin holdkammerat Ramón Díaz reducere til kampens resultat 3-1.

Trøjeauktionen slutter natten til lørdag dansk tid.

Efterspillet efter Diego Maradonas død er stadig i gang her knap et halvt år efter hans død. Du kan læse seneste nyhed på den front her